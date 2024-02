Utkání bylo nakonec kontumováno ve prospěch lídra tabulky, kvůli čemuž Židlochovice zimují na třetí příčce tabulky a na Blučinu ztrácí pět a na druhé Moravské Knínice tři body. „Špatně jsem zaregistroval hráče. FAČR nám ale vzal body až měsíc po utkání. Bylo to hodně pozdě, ale už jsme to neřešili. Vybojujeme si ty body zpět na hřišti,“ burcoval šéf klubu Josef Antl.

Ten stojí za zmrtvýchvstáním klubu z takřka čtyřtisícového města jižně od Brna. V minulém ročníku Židlochovice bodovaly ve všech dvaadvaceti duelech ve III. třídě a po suverénním postupu se jako nováček vyhřívají u čela i v nejvyšší okresní soutěži.

Pernica už hraje a řídí ostatní. Fotbal je o emocích, upozorňuje lídr Zbrojovky

„Chci do Židlochovic vrátit I. A třídu, která si tu kdysi hrávala. V létě se klub po dvaceti letech dostal do okresního přeboru. Taky hodlám kádr omladit. Jako hlavního soupeře vnímám Moravské Knínice. Je souhra náhod, že na prvním místě je po podzimu Blučina. Ta podle mě zažije razantní skok dolů, bude ráda, když skončí do pátého místa,“ řekl Antl.

Uvědomuje si ale, že cesta k postupu přes Moravské Knínice, za které nastupují fotbalová esa jako Pavel Simr, Tomášové Okleštěk či Abrahám nebo nejnovější akvizice Jan Moravec s Jiřím Huškou, bude složitá. „Moravské Knínice jsou zpestřením, ale samozřejmě pro nás škoda, že jsme je potkali letos, když chceme postoupit. Pokud se z nich ale naši kluci nepodělají, tak to můžeme urvat,“ pravil Antl.

Pro postup dělají v Židlochovicích hodně. Přípravu zahájili na poměry okresního přeboru nezvykle brzy – už 10. ledna. A hlavně posilují o hráče především z vyšších soutěží.

Sparta chce na jaře znervózňovat. Sáhla ke změně brankáře

V kabině se tak hlásili třeba Denis Pohl ze Slovanu Brno, brankář Dominik Jochman z Hustopečí nebo Brazilec Kelvin Kampos Almeida.

„Taky přivedeme jednoho ukrajinského hráče, který naposledy nastupoval za Moravskou Slavii a jsme blízko tomu se definitivně domluvit s jedním známým fotbalistou, co působí v krajském přeboru. Taky k nám přišel Lukáš Regec z Háje ve Slezsku (klub hrající krajský přebor v Moravskoslezském kraji – pozn. red.). Pocházím z Havířova a svou firmu jsem rozšířil do Ostravy s tím, že se budu snažit, aby kluci, kteří odsud chodí studovat do Brna, pak šli hrát k nám,“ podotkl Antl.

Židlochovice si stanovily nezvyklý program přípravy. První přípravný zápas mají za sebou, když o víkendu přehrály výběr MFK Vyškov do devatenácti let 6:1, další duely sehrají až v březnu proti Žebětínu, Soběšicím a Ivani. Hrát se bude vždy v sobotu. „V únoru máme v plánu tréninky zaměřené na běhání,“ přiblížil první muž klubu.