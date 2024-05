Fotbal hraje dvaadvacet let. Za tu dobu vystřídal hned několik klubů, hájil například…

Nedělní šlágr se uskuteční v Moravských Knínicích, Židlochovice ale budou ve čtyřicet kilometrů vzdálené obci táhnout i fanoušci. „Vypravujeme autobus, jeden už máme zaplněný a řešíme, zda nepojede i druhý. Budujeme tady několik let fanouškovskou základnu a díky výsledkům se daří nám je získat na rozdíl od Moravských Knínic. To je taková rychlokvaška, tohle si za peníze nekoupíte," rýpl si Antl do nejbližšího soupeře.

Vydřená záchrana i potenciál k návratu do špičky. Líšeň ale potřebuje doplnění

Židlochovice dosud prožívají exkluzivní jaro. Vyhrály všech jedenáct dosavadních partií, naposledy v sobotu v domácí derniéře této sezony smetly 8:1 Kupařovice. „V zimě jsme tým posílili o osm hráčů a hlavně přišel trenér Tibor Duda, který má ligové zkušenosti. To je podle mě gró úspěchu. Posunul to, co se týče náplně tréninků, morálky a zkušeností," podotkl Antl, který sám nastupuje s číslem 99.

A příchod Dudy měl pozitivní vliv i na něj osobně. „Hodně jsem se zklidnil. Dřív nebyl problém mít během sezony čtyři červené karty, teď zatím nemám žádnou. Důležité věci teď řeší trenér a já se můžu soustředit jen na hraní," podotkl třiatřicetiletý boss klubu.

Ten chce Židlochovice vrátit zpátky do krajských soutěží, kde klub dřív figuroval. K postupu z prvního místa by ovšem celku nestačila zřejmě ani výhra v nedělním šlágru v Knínicích. Úvodní vzájemný souboj totiž na podzim vyhrály Knínice 7:2, takže velmi pravděpodobně budou mít lepší vzájemnou bilanci utkání.

Rok neklidu a nezdarů. Zbrojovka řešila ságu s prodejem i trenérské rošády

„Náš momentální cíl je dojet soutěž bez prohry a uvidíme. Moravské Knínice mohou poslední zápas prohrát nebo remizovat. Je to samozřejmě skoro nemožné, ale stát se může všechno, míč je kulatý. A když skončíme druzí, třeba i tak postoupíme. Uvidíme, jestli nepůjde dolů ještě někdo z vyšších fotbalových soutěží," podotkl Antl.

Pro Židlochovice tak bez ohledu na výsledek šlágru v Knínicích bude nesmírně zajímavý i závěrečný zápas sezony, v němž se v sobotu 8. června představí od pěti hodin odpoledne v derby s Blučinou. „Překvapila mě, čekal jsem, že se propadne, ale v zimě taky hodně posílila. My máme trenéra Dudu, který dal naší hře obraz, tak věřím, že to zvládneme," dodal židlochovický boss.