„Byl to asi můj nejpovedenější zápas. O víkendu se sešel docela kvalitní tým, dobře jsme soupeře presovali. Jen jsem střílel a dával góly. Pomohlo mi taky, že brankářovi Slatiny to nevycházelo a pouštěl laciné góly. Tři z těch branek byly takové žblabuně,“ přiznal s úsměvem pětadvacetiletý víkendový hrdina Svratky.

Malůšek je fotbalový nadšenec, kromě C týmu Svratky nastupuje čas od času také za B družstvo brněnského celku v B třídě. „Spíš jen hraju, než trénuju. Záleží, kolik hráčů je B týmu zrovna k dispozici. Když potřebují, tak za něj nastoupím. Ale pro mě je spíš třetí třída. Rozdíl mezi ní a B třídou je úplně šílený. Na to, že to není zas tak daleko od sebe, jde o neuvěřitelný rozdíl. Ať už co se týče rychlosti nebo i kvality. V té bych šest gólů nedal,“ smál se.

Ve Svratce nastupuje už od přípravky, kdy s fotbalem začínal. „Prošel jsem snad všemi výběry, jenom v A týmu jsem odehrál pouze pět minut,“ podotkl Malůšek.

Kromě velkého fotbalu se věnuje také malému a futsalu. „Rád si jdu kopnout, i když teď mám strach, co bude dál a jestli soutěže nepřeruší,“ vyjádřil obavu v souvislosti se sílící pandemií koronaviru fotbalový nadšenec.

Starosti mu současná situace dělá i kvůli tomu, že ohrožuje jeho práci. Společně s bratrem Benediktem se stará o hospodu JBM Brew Lab v Grohově ulici v Brně s řemeslnými pivy, jejíž součástí je i pivovar. „Pracuju kolem toho a občas si stoupnu za bar. O podnik je docela zájem. Uvidíme ale, jak do toho zasáhnou nová opatření,“ poznamenal Malůšek.

A právě u zlatavého moku se svými spoluhráči šestigólový příspěvek náležitě oslaví. „Už jsem slyšel, že budu něco platit, samozřejmě panáky. Jdeme v pátek, tak jsem zvědavý,“ glosoval Malůšek.

K posezení má rozhodně pádný důvod. Vždyť Svratka díky šestigólovému příspěvku probuzeného kanonýra a výhře poskočila v tabulce nejnižší městské soutěže na osmou pozici.