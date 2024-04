V Moravských Knínicích se Moravec sešel s dalšími bývalými fotbalovými profesionály, jako jsou Tomáš Abrahám, Pavel Simr, Tomáš Okleštěk nebo Aleš Schuster. „Byl jsem na návštěvě u jednoho známého a ten se mě ptal, jak to se mnou vypadá. Říkal jsem mu, že zrovna nic nemám, tak jsme se pak spojili s panem Mertou (Oldřich Merta - fotbalový mecenáš, který figuruje v klubu - pozn.red.), sešli se a domluvili jsme se. Jsem rád, že jsem tady, kluci v kabině a všechno je super, snad se nám podaří postoupit,“ pravil Moravec, jehož nový tým sice vyhrál obě úvodní jarní kola, ale na lídra přeboru Blučinu ztrácí stále pět bodů.

Pro Moravce jde v okresním přeboru o velký výkonnostní skok. „I v Rakousku jsem hrál docela vysokou soutěž, zhruba na úrovni naší divize. Nechci říkat, že okresní přebor je špatný, ale je to něco jiného. Beru to, ale jak to je. Mám zázemí v Brně a tím, že bydlím v Králově Poli, tak to mám do Moravských Knínic deset minut. Šok to tedy sice byl, ale jsem tu maximálně spokojený,“ podotkl rodák z Rohozné na Svitavsku.

Hvězdami nabitý kádr Moravských Knínic je v okresním přeboru zjevením, soupeři na něj reagují různě. „Když počítám dvě mistrovská utkání, která jsme hráli, tak v prvním nás trochu okopávali, ale pak jim odešly síly, a my nastříleli góly. Teď ve Zbýšově jsme vedli 7:0 a bylo to nepříjemné. Asi ví, proti komu hrají, a asi nás chtějí trochu pokopat,“ přemítal Moravec.

Ještě před dvěma roky přitom pomáhal Zbrojovce vykopat postup do nejvyšší soutěže, po sezoně se ale s klubem musel rozloučit. Klub s ním dál nepočítal. „Je to pro mě zpětně trošku zklamání, protože jsem se cítil dobře i na testech, když jsem se měřil s mladými. Myslel jsem, že budu hrát ligu dýl. Měl jsem sice pak nabídky z druholigových klubů, ale už se mně nevyplatilo opouštět Brno. Proto jsem se rozhodl, že začnu chodit normálně do práce a fotbal budu hrát v Rakousku,“ přiblížil Moravec.

Nyní pracuje jako přípravář staveb. „Zezačátku byl ten přechod mezi fotbalovou a pracovní kariérou těžký, ale jsem rád, že už ho mám za sebou a jsem spokojený,“ přesvědčoval Moravec.

Ten stále bedlivě sleduje počínání Zbrojovky, které patří před sobotním druholigovým domácím soubojem s Prostějovem až sedmá pozice tabulky.

„Chodím se dívat na zápasy. Je to takové složité. Když jsem odcházel, klub byl po postupu v dobrém rozpoložení, teď všichni vidíme a čteme, že tam je něco špatně. Letos už asi do první ligy kluci nepostoupí, ale přeju jim, ať najedou na vítěznou vlnu a do nejvyšší soutěže se vrátí. Je jiné chodit se dívat na zápasy proti Spartě a Slavii než třeba proti Varnsdorfu," uzavřel Moravec.