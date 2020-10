Odskočil si z obrany do útoku, kde gólovou smrští zajistil Kupařovicím vítězství 5:3. Univerzál Patrik Hron si v nedělním utkání okresního přeboru Brno-venkov připsal na hřišti rezervy Vojkovic všech pět branek svého týmu a utnul tak sérii čtyř zápasů bez vítězství. „V dospělém fotbale jsem tolik gólů ještě nedal, takže šlo o příjemnou premiéru,“ usmívá se dvaadvacetiletý hráč.

Kanonýr víkendu Patrik Hron vystřílel Kupařovicím tři body. | Foto: archiv Patrika Hrona

Přestože se do tabulky střelců na straně hostů zapsal pouze on, vyzdvihl výkon spoluhráčů. „Kluci mi to tam skvěle házeli, takže jsem balon většinou jen posunul do prázdné brány. Měl jsem maximálně jednu šanci, kdy jsem si udělal prostor sám. Všechno jsem měl výborně připravené, stačilo se jen trefit,“ chválí týmové kolegy.