„Samotný hattrick pro mě až tak výjimečný není, ne že bych to bral jako rutinu, ale já jsem rád za každý gól, na který se mi povede nahrát nebo ho sám vstřelím. Dost často si ale sám vyčítám promarněné šance, takže jsem rád, že mi to zrovna proti Hrušovanům vyšlo a padlo téměř vše, do čeho jsem kopl," lebedil si kupařovický kanonýr, který zaznamenal v tomto ročníku už deset branek.

A i díky Vrzalově příspěvku se celku z Brněnska na jaře vede, což souvisí i se zdravím týmu.

„Myslím, že je to hlavně tím, že se spoustě z nás začalo na rozdíl od podzimu dařit a také se nám vyhýbají zranění. Obecně nás bohužel už dlouhou dobu je málo a tak doplácíme zejména na to, že nás na zápasy není dostatečný počet. To se nám zatím daří na jaře eliminovat," podotkl Vrzal.

V brněnském týmu je nejen nejlepším střelcem ale jako kapitán taky lídr kabiny. „Nejsem žádný rozený lídr, takže si občas říkám, jestli kapitánskou pásku mám vůbec nosit já. Když už jí mám, tak se snažím motivovat kluky a pochválit je za každou povedenou akci. Přeci jen je to kolektivní sport, takže je to hlavně o týmu a nějaké soudržnosti, kterou se snažím budovat, jak mohu. Snad to dělám správně," pravil kupařovický kanonýr.

Se svým týmem by rád zamířil ještě na vyšší pozice, než jaké Kupařovicím patří aktuálně. „Chceme určitě co nejdelší dobu udržet neporazitelnost a sbírat každé body, které se nám naskytnou. V zimě jsme pomýšleli na to se umístit do pátého místa, tak snad se nám to podaří. Rozhodně pro to uděláme maximum," poznamenal Vrzal.

Jeho největším fotbalovým úspěchem byl postup Kupařovic do nejvyšší okresní soutěže. „V těch letech se sešla opravdu skvělá parta lidí. Spousta z nich stále hraje a podařilo se nám v sezoně téměř vše, na co jsme sáhli. Rád na to vzpomínám," nechal se slyšet Vrzal.

Ve fotbalové kariéře by se svým srdcovým týmem rád zažil ještě jeden posun o soutěž výš. „Ke Kupařovicím jsem si za ty roky vybudoval velkou náklonnost, a osobní cíle byly vždy takové, postoupit s nimi do krajských soutěží a užít si ještě jeden postup, předtím, než třeba ukončím fotbalovou kariéru. Jestli se nám to někdy povede, či nikoli, to ukáže až čas," dodal Vrzal.

Další zápas sehraje se svými spoluhráči netradičně už ve středu, kdy Kupařovice ve vloženém kole hostí od půl páté odpoledne Blažovice.