„Spadlo mi tam všechno. Kdybych vystřelil čímkoliv, asi by to ten den skončilo v brance,“ povídá Kozel. Už ve druhé minutě rozvlnil síť domácích Hvězda, na kterého dvěma góly do jedenácté minuty navázal právě Kozel. „Očekávali jsme těžký a vyrovnaný zápas, rychlé góly nám hodně pomohly,“ popisuje průběh Kozel. Když se pak na střeleckou listinu zapsal dvakrát Prax, domácí nastupovali do druhého poločasu se ztrátou pěti branek.