Malé fotbalisty povedou profíci. V Tvrdonicích je navštíví i Lafata

Bývalý hvězdný útočník reprezentace David Lafata míří do Tvrdonic na Břeclavsku, kde se zúčastní příměstského fotbalového táboru Sparta Camp on Tour. Ten se uskuteční od 24. do 28. srpna. Přihlásit se mohou kluci i dívky od deseti do patnácti let, kteří okusí, jak vypadají tréninky pod vedením profesionálních trenérů pražské Sparty.

David Lafata se zúčastní Sparta campu v Tvrdonicích. | Foto: Jan Škrle