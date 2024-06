„Kluci mě vyhecovali, abych při oslavách postupu B týmu nastoupil před domácím publikem. I když je to III. třída, tak jsem toho měl v tomto počasí tak akorát. Ta moje bilance už je jen třešnička celé sezony," smál se osmatřicetiletý funkcionář.

Béčko Slatiny si tak od příští sezony zahraje městský přebor, v tomto týdnu uzavře sezonu, když se nejprve v úterý v půl šesté večer představí na hřišti rezervy Řečkovic a v sobotu ročník zakončí domácím soubojem s béčkem Kohoutovic. „Oslavy jsme si užili všichni. Každý postup má svůj význam a ta radost je veliká, ať už je to jakákoliv soutěž," přesvědčoval Dittert.

Slatina B si za postupem ze třetí třídy šla neohroženě, když za celou sezonu prohrála jen třikrát. „Můžu hodnotit jen pozitivně, že jsme se před sezonou shodli s hrajícím koučem Milanem Klimešem a trenérem áčka Lukášem Zrzavým a stanovili jasný cíl postoupit o soutěž výš. Teď máme splněno a pokusíme se posunout A tým do krajského přeboru," poukázal Dittert na snahu zvednout A tým Slatiny, který ukončil sezonu v A skupině I. A třídy na sedmé pozici tabulky.

Dittert je u toho ve funkcionářské roli, za sebou má ale bohatou hráčskou kariéru, jejíž velkou část spojil s rodným Frýdkem Místkem. „Do Brna jsem se přesunul před dvanácti lety kvůli práci a jsem tady naprosto spokojený. Celá má kariéra byla spojena hlavně s Frýdkem-Místkem, kde jsem se od žáků probojoval až do A týmu v MSFL pod vedením Radka Látala," zavzpomínal na svou aktivní kariéru současný slatinský manažer.

A když se ohlíží zpět, nachází jeden moment, který mu už nikdo nevezme. V roce 2007 jako jedenadvacetiletý brankář Frýdku vymazal ve druhém kole českého poháru Baník Ostrava a notně přispěl k senzační výhře svého týmu 2:0. „To je jednoznačně můj největší zážitek. Na stadionu bylo okolo šesti tisíc fanoušků," ohlédl se za bezmála sedmnáct let starou senzací Dittert.

Ta doba už je ale dávno pryč, v současnosti mu jde především o to pozvednout Slatinu. „Jsem ve funkcionářské roli a tam mám za cíl posunout Slatinu ve všech kategoriích výš. A protože na to nejsem sám, ale fungujeme jako tým, který má nadšení a energii, tak věřím, že se nám to povede," dodal Dittert.