Jít cestou zahraničních hráčů, žijících v Brně, se tak Maloměřicím osvědčuje. „Za těch pět let se klub opravdu zvedl, založili jsme i B tým, odkud můžeme brát hráče, ale stejně potřebujeme přísun nových dobrých hráčů každou sezonu a ne jenom ty, co přijdou na pivo, i když to je samozřejmě důležité,” říká s úsměvem Smith.

„Je to naše první sezona v této soutěži, takže ji vnímáme jako přechodovou. Fotbal je tu rychlejší a hráči jsou zde mladší a rychlejší než o patro níž, takže nám trvalo několik týdnů se vůbec adaptovat. Od té doby ale zvládáme trápit týmy z vrchu tabulky,” komentuje Smith.

Přísun nových hráčů je pro klub klíčovou věcí, jelikož mnoho z nich je v Brně jen na přechodnou dobu, což přináší nestabilitu kádru. Klíčovým místem pro rekrutování jsou tak brněnské univerzity, kde studuje velké množství zahraničních studentů.

Trenér Smith ale dodává, že tým není výhradně pro zahraniční hráče a že se rozhodně nebrání místním, kterých je v kádru pomálu a většinou jde o hráče se zahraničním původem. „Byl bych rád, kdyby přišli i čeští kluci, ale ti dávají pochopitelně přednost česky mluvícím týmům. Jsou potřeba hráči, kterým nevadí angličtina a koučování anglicky. Kdyby přišli nějací místní hráči, bylo by to skvělé, obzvlášť kdyby to byl někdo přímo z Maloměřic.”

Vzhledem k rozmanitému složení týmu je hlavním jazykem v kabině angličtina, což podle trenéra nepředstavuje žádný problém. Náročnější podle něj je, skloubit různé styly fotbalu, kterými hrají jednotliví hráči v týmu.

„Nemáme úplně jazykovou bariéru. Všichni se učili hrát fotbal v jiném systému. Dneska jsme měli v sestavě hráče z Pákistánu, Venezuely, Maroka, Azerbajdžánu, Řecka a dalších zemí, takže je to opravdu mezinárodní tým a všichni jsou zvyklí hrát trochu jinak. České týmy mají nad námi výhodu, jelikož vyrostli v místním systému, který je poměrně přísný na hráče a klade důraz na disciplínu. Někteří naši hráči ani nehráli fotbal v jedenácti do téhle chvíle, takže je náročné je dostat na hřiště a naučit nějakou taktiku za hodinu nebo dvě za týden. Pomalu se se nám ale daří budovat týmovou filosofii a styl hry a je vidět že se každým rokem posouváme,“ komentuje komplikace, které přináší mezinárodní tým.

„Všichni přináší svůj způsob hry a všichni hrají trochu jinak a to je zajímavé.” komentuje téma odlišných stylů hry záložník Joachim Aitken a ke složení týmu dodává: „Zažil jsem českou fotbalovou kabinu a tato mezinárodní mi přijde mnohem přátelštější a bližší. Dalo by se říct, že se tu cítím lépe.”

Tým se setkává s rasistickými komentáři od protihráčů. „Rasismus je tady problém, ale neděje se to vždycky. Jsou to jednotlivé případy, kdy si hráči mají potřebu ulevit tímto způsobem. Rozhodčí to jsou často schopní dobře vyřešit, ale občas se stane, že to nechají být, ovšem to jsem zažil i v zahraničí.” říká k tématu Aitken.

Sezonu zakončí Maloměřice v sobotu od čtyř hodin odpoledne na domácím hřišti v ulici Borky proti Říčmanicím. MCV se může za jistých okolností posunout v tabulce ještě na šestou pozici, horší než sedmé už skončit nemůže.

VOJTĚCH REZEK