FOTO: Moravské Knínice slaví! Zvládly malé finále a postupují, po čem touží teď?

Tři stovky diváků? Na okresní přebor parádní návštěva. V neděli tolik fanoušků dorazilo na šlágr mezi domácími Moravskými Knínicemi a Židlochovicemi a sledovali nadstandardně kvalitní bitvu. Hosté sahali po zdramatizování konce sezony, remíza 1:1 však rozjásala domácí. Moravské Knínice totiž kolo před koncem mají jistotu postupu do krajských soutěží. „Nebylo to vůbec jednoduché, ale je to skvělý pocit,“ radoval se předseda lídra tabulky Pavel Binder.

Fotbalisté Moravských Knínic (v červenočerném) po remíze 1:1 se Židlochovicemi oslavili postup do I. B třídy. | Video: Deník/Jakub Tručka

Fotbalisté Moravských Knínic (v červenočerném) po remíze 1:1 se Židlochovicemi oslavili postup do I. B třídy. | Video: Deník/Jakub Tručka

Okresní přebor na Brněnsku letos na čele nabídl parádní bitvu o postup. O účast v I. B třídě bojovaly Moravské Knínice, Židlochovice a Blučina, všechny tři celky ztrácely jen minimálně, jejich vzájemné zápasy pak pravidelně nabízely kvalitní podívanou. Kolo před koncem už je však jasno, první příčku už Moravským Knínicím nikdo nesebere. „Jednoznačně rozhodl náš kádr. Na všech postech máme kvalitu, jsou tam hráči, kteří dřív hráli vyšší soutěže, i kvalitní odchovanci. Mužstvo má vůli po vítězství, od brankáře až po náhradníky všichni táhli za jeden provaz a chtěli postoupit," nastínil Binder. VIDEO: Bosonohy jsou zachráněné. S Lednicí protáhly sérii výher, rozhodla ruka Rozhodnutí o postupujícím ještě chtěly odvrátit Židlochovice, které v neděli mířily na hřiště Moravských Knínic. Hosté od 28. minuty vedli a sahali po výhře, která by je bodově dotáhla na lídra. Ani velmi dobrý výkon však Židlochovicím nestačil. Domácí v 70. minutě vyrovnali a bod jim stačil k jistotě. Kolo před koncem mají tříbodový náskok a lepší bilanci ve vzájemných utkáních. „Dá se říct, že to bylo malé finále, i na zápas proti Blučině ale přišla vysoká návštěva a mělo to vysokou úroveň. Ukazuje se, že naše mužstvo táhne diváky, ať už jsou to naši příznivci nebo soupeřů," podotkl předseda Moravských Knínic. Do I. B třídy tak míří tým, který má ve svém jádru hned několik hvězdných jmen, která ještě nedávno nastupovala i v nejvyšších soutěžích. Nyní i před nimi stojí ještě jeden cíl. Moravské Knínice chtějí ve středu dokonat skvělou sezonu, od půl šesté odpoledne nastoupí na rosickém stadionu proti Zbýšovu do finále okresního poháru. „Samozřejmě chceme vyhrát. Podobně to bude mít i soupeř, ale věřím, že po krátké rehabilitaci se hráči zase vrhnou na trávník a zvítězí i v tomto zápase," vysnil si Binder. Následně už přijde na řadu příprava na vyšší soutěž, hvězdami nabitý kádr se možná dočká ještě dalšího vylepšení. „Tým má kvalitu, takže budeme uvažovat jen o mírném omlazení. Bilancovat ale budeme až po konci sezony, kdy začneme přemýšlet o dalším ročníku," doplnil funkcionář Moravských Knínic.

