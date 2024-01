Moravské Knínice mnohokrát své soupeře přehrály rozdílem třídy – však nasázely pětasedmdesát branek ve třinácti duelech – tři zápasy ale prohrály včetně toho klíčového s Blučinou. „Jsme s podzimem spokojení. Nedávali jsme si žádné cíle, takže to druhé místo je příslib pro jaro a odrazový můstek. Když se podaří soutěž vyhrát, budeme rádi, když se nepostoupí, nic se nestane,“ zopakoval předsezonní motto předseda klubu Pavel Binder.

Moravské Knínice ale dál zbrojí. Minulý týden se při zahájení zimní přípravy klubu hlásila další esa: Jan Moravec, který teprve před rokem a půl opustil Zbrojovku Brno a další bývalý brněnský hráč Jiří Huška. Vrátil se taky Martin Baran.

„Honza ukončil angažmá v Rakousku a počítáme s ním do role špílmachra. Jiří Huška přichází proto, že věk u Aldy Schustera a s tím související zranění se nedají zastavit, tak musíme mít připravenu alternativu. Jirka bude nastupovat na pozici stopera,“ přiblížil úlohy akvizic Binder.

Hvězdné posilování v Moravských Knínicích souvisí s aktivitou známého fotbalového mecenáše Oldřicha Merty, jenž byl dřív třeba u vzestupu fotbalistů Tišnova nebo Blanska. Nyní pomáhá s fotbalem v obci, ve které částečně pobývá.

„Chtěli jsme u nás zatraktivnit fotbal. V této sezoně se zvýšila návštěvnost jak na našich domácích zápasech, tak když vyjíždíme na hřiště soupeřů. Druhá věc je, že známí kluci zapadli do týmu nejen fotbalově, ale taky lidsky. Bylo důležité táhnout za jeden provaz. Obrovská devíza je, že se vedle těchto fotbalistů zvedl také výkon místních kluků,“ pochvaloval si Binder novou éru fotbalu v Moravských Knínicích.

Na hřištích soupeřů se ovšem hvězdný soubor občas potkává s nevolí domácích příznivců. „Je to tak půl na půl. Mnohdy jsou fanoušci soupeřů příjemní, ale někdy to není úplně do zlatova. Je to asi do jisté míry závist, někteří mají opravdu rudo před očima,“ všiml si šéf klubu z Brněnska.

Moravské Knínice čeká před startem sezony pět přípravných duelů, první z nich v neděli 4. února proti lídrovi A skupiny I. B třídy z Drnovic. Jarní část sezony začne týmu skoro přesně za dva měsíce 24. března, kdy přivítá na domácím trávníku desáté Modřice.