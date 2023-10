Z divize do městského přeboru. Štolba za Bystrc zazářil, už má reálné sny

V létě byl u postupu fotbalistů béčka Líšně do divize a na východě Brna zahájil i tuto sezonu. V září se ale do krajského přeboru Ondřej Štolba vrátil. Zamířil totiž na hostování do Bystrce, kde nastupuje v A týmu i v rezervě. A právě v dresu béčka Bystrce se o víkendu utrhl ze řetězu, když se na výhře 8:3 v utkání městského přeboru na hřišti Slovanu Brno B podílel hattrickem. Nováček soutěže tak zaznamenal teprve třetí výhru v desátém zápase tohoto ročníku a je dvanáctý.

Ondřej Štolba se v září přesunul z béčka Líšně do Bystrce. | Foto: SK Líšeň

„Podařilo se nám po několika porážkách získat důležité tři body. Zároveň bychom se měli poučit do příštích zápasů a to zejména z první půle, kde jsme soupeře pustili zpět," ohlédl se za utkáním dvacetiletý záložník, pro něhož šlo o první tři góly v sezoně. Za rezervní tým Dosty aktuálně nastupuje zejména proto, že v áčku Bystrce se nedostane do základní sestavy, například v zatím posledním duelu áčka Bystrce v sobotu doma proti Ratíškovicím nastoupil při výhře 3:0 až na posledních deset minut. „Béčku půjdu vždycky rád pomoct. Je to pro mě skvělé dovytížení a získání herních zkušeností. Rozdíl mezi soutěžemi je ale veliký. A není to tím, že by městský přebor nebyl kvalitní soutěží, ale spíš tím, že právě krajský přebor je mnohem kvalitnější soutěž, než si většina lidí myslí," přemítal Štolba. V A týmu Zbrojovky nebylo místo, Štepanovský se vrátil do béčka. Válí a studuje Áčku Bystrce patří před závěrečnou pasáží podzimní části sezony pátá pozice se ztrátou dvou bodů na druhé Boskovice-Letovice. „Nemohu soudit celou sezonu a zápasy, co jsem neviděl, ale kromě klopýtnutí v Rajhradicích máme velmi slušnou formu a i díky tomu jsme se dotáhli k čelu tabulky," přesvědčoval mladý střelec. Bystrcké béčko má v městském přeboru v roli nováčka složitější pozici a po teprve třetí výhře v sezoně se nachází na dvanácté pozici čtrnáctičlenné soutěže. „Protože jsme nováčkem v soutěžím, budeme rádi za klidný střed," přesvědčoval mladý středopolař. Ten je na hostování v Bystrci zatím do konce podzimní části sezony, co bude pak, se teprve uvidí. „Moje fotbalové ambice a sny se už změnily z těch klukovských na realističtější. Protože jsem letos nastoupil do prvního semestru na vysoké škole, je moje priorita jasná a to dostudovat právě školu. Z pohledu nějakých fotbalových ambicí bych chtěl hlavně skloubit fotbal právě se školou. Někdy v budoucnu bych si však rád zahrál i třeba divizi, ať už za líšeňskou rezervu, kde sice už nějaké starty v podobě minut mám, nebo třeba někdy v budoucnu právě za Dostu," dodal Štolba.

