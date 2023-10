„Poslední dobou máme potíž dostat se do utkání ihned ze začátku, a to se projevilo i tento zápas. Bylo zapotřebí udělat pár změn, které nás trochu ujistily v tom, co vlastně chceme hrát. Ke konci celý tým ukázal obrovské odhodlání vyhrát, z čeho jsem měl osobně obrovskou radost. Vyhráli jsme hodně také zásluhou skvělých fanoušků," lebedil si hrdina Těšan.