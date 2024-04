„Nějaká rutina už to pro mě síce za ty roky je, ale člověk je rád za každý gól a když se povede hattrick, tak se to cení vždy," pravil pětatřicetiletý ofenzivní matador Slatiny.

I přes jednoznačný triumf, měl favorit podle jeho slov co dělat. „Kluci z MCV to hrají dost od podlahy, takže to bylo místy náročné. Bylo ale otázkou času, kdy utkání rozhodneme. Celou první půli jsme měli tlak a jen se čekalo na první gól. Na ten se navázalo dalšími třemi a bylo v podstatě rozhodnuto," vrátil se Klimeš k víkendovému duelu.

Slatinský kanonýr se díky čtyřgólovému příspěvku přiblížil s osmnácti brankami lídrovi tabulky kanonýrů soutěže Romanu Havlíkovi z Bosonoh na rozdíl jediné trefy.

„Dřív jsem to sledoval, ale dnes už to nějak neřeším. Vím, že jsem někde v popředí tabulky s kamarádem Romanem Havlíkem, ale úplně nesleduji, kolik kdo dá gólů," přesvědčoval Klimeš.

Ten už má za sebou bohatou fotbalovou kariéru. „Kdybych měl vyjmenovat všechny své oblíbené momenty, tak bychom tu byli ještě dlouho. Určitě si rád vzpomínám na dorostenecký věk ve Zbrojovce, skvělé to bylo v Bystrci a taky, když jsme postoupili do MSFL s Líšní. Tam byla skvělá parta. Jsem rád za angažmá v zahraničí, ale taky za spousty let v milované Slatině," pověděl velezkušený fotbalista.

Podzim kariéry by si rád zpestřil postupem se Slatinou. Na vedoucí příčce má celek z jihovýchodní části Brna pětibodový náskok na druhou rezervu Žebětína a zápas k dobru. „Abych pravdu řekl, ve fotbale už žádné cíle nemám. Jen naposledy něco vyhrát, což by letos mohlo klapnout, i když soutěž je ještě dlouhá. Taky doufám, že bude držet zdraví," pravil Klimeš.