Hráč původem z Českého Rudolce na Jindřichohradecku působil třeba na opačné straně republiky v Hlučíně, Ludgeřovicích nebo Novém Jičíně, než se vydal na zkušenou do juniorky Znojma, za který si zahrál i Juniorskou ligu. Poté zkoušel štěstí v Líšni, za níž si zakopal třetí ligu, později zakotvil v Dačicích, odkud se vydal do Bosonoh.

„Do Hlučína jsem se dostal tak, že si mě tam v dorostu vyhlédli trenéři, tak jsem tam tehdy zamířil z Třebíče. Postupně jsem ale zakotvil v Brně, kde jsem se rozhodl vystudovat vysokou školu a už tam zůstal," pověděl Dedič.

FOTO: Start v oslabení neubránil tři body, o prohře Bohunic rozhodl jediný gól

Primární je pro něj angažmá v A týmu Bosonoh, který ovšem figuruje na poslední příčce krajského přeboru se stejným počtem pěti bodů, jako má předposlední Lednice. Dedič zatím v této sezoně vstřelil za první mužstvo tři branky.

„Bohužel je to tak, že jsme poslední, ale v létě se v mužstvu událo dost změn, takže chvíli trvá, než si to sedne. Máme kvalitu i super trenéra a asistenta, takže až vše, co nám říkají, přeneseme z tréninku do zápasu, tak se výsledky dostaví," přesvědčoval Dedič.

K rezervnímu družstvu si zkušený útočník rád odskočí. „Když budu mít čas, tak rád půjdu. Kluci mají super partu a sranda je na místě. Snad mě kluci budou chtít," vtipkoval hráč, který marně pátral v paměti, kdy dal naposledy pět branek v jednom zápase. „Snad někdy v dorosteneckém věku," přemítal.

Zcela jasno má naopak o budoucnosti ve fotbale. „Chci si ho pořád užívat, protože mě odmalička baví a co má přijít, přijde," přesvědčoval Dedič.