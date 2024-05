„Nikdy v životě jsem v jednom zápasu tolik gólů nedal. Už se mi stalo dvakrát, že jsem dal šest branek, ale sedm ještě ne. A to už nikdy nepřekonám. Zápas se pro nás dobře vyvíjel od začátku, už ve dvanácté minutě jsme vedli 3:0. Za své góly musím poděkovat celému týmu, protože nepolevil, ale hrál pořád stejně," podotkl sedmatřicetiletý kanonýr Bosonoh.

Ten v neděli večer zaznamenal taky velký milník své kariéry, když pokořil hranici sta branek ve svém srdrcovém týmu. „To byla moje, abych vstřelil za Bosonohy sto gólů a teď jsem to právě splnil. Už se chci fotbalem jen bavit a přidat třeba ještě jednu sezonu, ale co bude, to se uvidí," pověděl Hanák.

Z jeho mimořádného vystoupení měl bosonožský tým užitek i s odstupem. „Kluci mi pogratulovali, já jim poděkoval a řekl jsem, že věnuji dva tisíce na nějaké dobré jídlo a pití," prozradil Hanák.

Ten však zatím není spokojený s průběhem jara, Bosonohy jsou v tabulce soutěže druhé o bod za vedoucí rezervou Slatiny, která má ale zápas k dobru. „Cíl byl jasně daný a to první místo v soutěži a postup. V některých zápasech jsme museli improvizovat v sestavě a bohužel se to podepsalo na výsledcích," litoval Hanák, jehož tým čeká nejdůležitější zápas jara v neděli.

To se Bosonohy představí od pěti hodin odpoledne na hřišti vedoucí Slatiny a pokud prohrají, přijdou o reálnou šanci na triumf v soutěži.

„Musíme do toho zápasu dát všechno a věřím, že se nám podaří vyhrát. Půjdeme si za cílem, co jsme si dali před sezonou," poznamenal bosonožský kanonýr, který v této sezoně nasázel osmnáct branek a je čtvrtým nejlepším střelcem soutěže.