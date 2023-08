Ještě v úvodu jarní části minulé sezony oblékal dres Ivančic, které hrály krajský přebor, poté pro něj kvůli zranění sezona skončila. Ivančice sestoupily do I. A třídy a Rajsigl už se tam nevrátil. „V Ketkovicích žiji téměř od narození. Vyrůstal jsem tady s kamarády, kteří hrají fotbal v Ivančicích stejně jako já a dostali jsme nápad, že trochu posílíme Ketkovice, uděláme dobrou partu a budeme hrát fotbal, na který se lidé rádi zajdou podívat," nastínil Rajsigl.

Se svými parťáky by klub rád vyvedl ze suterénu. „Naše ambice jsou nejvyšší. Jde nám o postup do třetí třídy a poté do okresu. Uvidíme, za jak dlouho se dostaneme do první ligy," vtipkoval ketkovický kanonýr.

Poté už vážněji dodal. „Máme skvělý kolektiv, zkušené i mladé hráče, hřiště prošlo rekonstrukcí a diváků chodí čím dál víc. Doufám, že návštěvnost bude stoupat a naše plány vydrží."

Rajsigl měl přitom našlápnuto. Zahrál si i za mládežnické kategorie Zbrojovky Brno nebo Líšně, prostředí velkého fotbalu mu ale nesedlo. „Ve Zbrojovce jsem zlenivěl a fotbal už u mě nebyl na prvním místě. Chtěl jsem hrát fotbal pro radost a když mě přestaly bavit tréninky, neměl jsem ani vůli na ně chodit. Určitě svého rozhodnutí nelituju," zdůraznil Rajsigl.