„Padlo mně tam snad všechno, do čeho jsem kopnul. Ale vůbec nešlo o to, kdo ty branky dá. Hlavně jsme chtěli vyhrát," říká řečkovický střelec Kahoun.

Jeho tým po výhře 9:0 v následném vloženém kole prohrál v úterý důležitý souboj o druhé místo s Bílovicemi nad Svitavou 2:4 a klesl o bod právě za svého rivala. Čtvrté Římanice pak mají stejně bodů jako třetí Řečkovice. „Tento zápas jsme chtěli zvládnout hodně, ale i když jsme si vytvořili víc gólovek, tak fotbal se hraje na góly a těch dal víc soupeř. Mrzí nás to o to víc, že jsme přerušili sérii třinácti zápasů bez prohry," hlesl Kahoun.

Přes aktuální porážku Řečkovice zažívají fotbalové obrození a nereálný není ani boj o druhé místo, z něhož za jistých okolností mohou postoupit do B třídy. V cestě ale stoj suverén soutěže Chrlice, které vévodí tabulce o sedmnáct bodů. Zápas se odehraje právě na hřišti premianta přeboru v neděli od půl šesté večer.

Sezonu Řečkovice zakončí v sobotu 15. června od dvou hodin odpoledne v Jundrově. „Dokud existuje aspoň teoretická šance postoupit, třeba i z druhého místa, popereme se o ni," pověděl Kahoun.

Ten v Řečkovicích kroutí pátou sezonu své bohaté kariéry. „Jsem tu velmi spokojený. Kádr máme kvalitní, letos se to opravdu sešlo dobře, což je vidět třeba na tom, že jsme tým s nejvíc vstřelenými góly v soutěži. A hlavně je tu skvělá parta, což je taky důvod, proč se snažím zahánět myšlenky na konec kariéry," uvedl jeden z nejstarších hráčů soutěže.

Jaký je jeho recept na fotbalovou dlouhověkost? „Recept má každý asi individuální, ale pokud drží zdraví a je motivace, jde to líp. Dobrá rozcvička a protažení jsou už ovšem nutností. Ale občas mi moje tělo dává vědět, že už přesluhuju," odhaluje Kahoun.

Zda bude pokračovat v kariéře i po této sezoně, zatím neví. „Před každým nástupem na hřiště si říkám, že je možné, že tohle je můj poslední zápas. Ještě vlastně sám nevím, uvidím po posledním utkání," pravil řečkovický kanonýr.

Ten má za sebou spoustu zajímavých zážitků. „Když jsem vycházel z dorostu, hrál jsem za áčko Bystrce dva zápasy v Poháru ČMFS. V tom prvním jsem jistil postup gólem na 2:0 a ve druhém jsem nastoupil proti Romanu Kukletovi, legendě Zbrojovky, tehdy hrající za Zeman Brno. Ten zápas jsme sice prohráli, ale Kukleta mě tehdy fauloval za žlutou a ještě se mi omlouval, v osmnácti letech jsem z toho byl paf," usmál se Kahoun.

Další nezapomenutelný zápas zažil, když ještě kopal za Šlapanice. „Hráli jsme tehdy se Zbrojovkou. Za ní naskočili Luděk Pernica, Petr Švancara a Tomáš Došek, a my prohráli 0:1 gólem z 90. minuty! Na mě tehdy hrál Ivo Zbožínek, který mě při hlavičkách přeskočil asi o metr," zavzpomínal Kahoun.

Jako jeden ze svých největších fotbalových zážitků zmiňuje postup s rezervou Bystrce do I. B třídy. „Zopakovat to v Řečkovicích by bylo super. A možná by to byla i taková pěkná tečka za tím mým fotbalovým příběhem," uzavřel řečkovický matador.