Proč se celá situace nehýbe? Jihomoravský kraj se tématu reorganizace soutěží věnuje už drahnou dobu, tři až čtyři roky. Teď jsem potkal Zdeňka Psotku a ptám se ho, jak to vypadá. Říkal mi, že po tom, co odešel z FAČRu (Psotka loni v červenci skončil v roli technického ředitele fotbalové asociace, aby se stal sportovním ředitelem Zbrojovky - pozn.red.), tak to stojí a nikdo se tomu nechce věnovat. Jsem z toho velmi zklamaný, ale musíme bojovat.

Máte nějakou vidinu, že se věci přece jen dají do pohybu?

Je to podle mě odloženo na neurčito. Každý krajský výbor jsme z toho na jihu Moravy smutní. Klubů přitom ubývá… Letos se nechtěly přihlásit třeba Blažovice, klub s tradicí, který vede můj kamarád. Říkal jsem, že to nemůžou udělat, aby nedopadly jako Tvarožná, která hrála naposledy před třemi čtyřmi roky. Tradiční klub a nyní jenom pronajímá hřiště, pokud se neuděje reorganizace, tak to tak bude vypadat i jinde.

Říkal jste, že klubů ubývá, v soutěžích okresu Brno-venkov je ale mezi sezonami počet skoro stejný, znamená to, že u vás v okrese je teď situaci stabilizovaná?

Je to tak, že jsme museli my a potažmo i jiní kamarádi vynaložit velké úsilí, některé kluby se nechtěly přihlásit, protože nemají hráče. Říkám strašně dlouho, že by měla být povinnost, aby každý klub měl svůj dorost. Protože s kým potom tým doplníte? Teď mají hráči v okresních soutěžích čtyřicet roků a víc. Ono je to postupně přestane bavit a to bude konec těch týmů. Mladí dnes mají spoustu možností, jak trávit volný čas a fotbal je náročný. Hřiště velké, hodně se běhá. Řešením je třeba spojení s vedlejší vesnicí, to jsem říkal i lidem v Tvarožné, kteří argumentovali tím, že kde by pak byla nějaká rivalita. Ke spojení tam nedošlo a tak není rivalita, ani žádný fotbal. Podle mě je třeba taky zbytečné mít tři divizní skupiny v dorostu. Je potřeba počet soutěží zredukovat. A ještě jedné věci musíme zabránit.

Jaké?

U nás ve Šlapanicích jsem pořád předseda klubu i proto, aby se na hřišti nezačaly stavět byty. Pět let se zachraňujeme v I. A třídě. Když se to nepovede, budeme hrát I. B třídu. No a? Důležité je, abychom měli dorost a žáky a abychom měli tým kým doplnit. A abychom měli kde hrát.

Je cestou řešení, které zvolily Rajhradice, jež se spojily s nedalekou Blučinou a vznikl tým Cézava?

Je to docela možné, že je tohle cesta, ale u Rajhradic narážíme na jednu věc… Tento projekt dal dohromady Robert Hájek, který to tam fakticky řídí, i když je oficiálně místopředsedou klubu. Není členem FAČRu a já mu ruku nepodám, on mně taky ne, za to co jsem o něm řekl, když byla ta ostuda (Hájek, zároveň rozhodčí, byl před čtyřmi lety mezi podezřelými v kauze ovlivňování zápasů v souvislosti s řízením proti Romanu Berbrovi - pozn.red.). Já se přitom jenom zmínil, že mě to obvinění proti němu nepřekvapilo. Mám z toho trošku obavy, protože kdo krade jednou, krade pořád…

Jedinou faktickou změnou tak je přejmenování soutěží na ligy…

Držíme partu kolem fotbalového svazu Bratislava-vidiek. Tam mají tyto názvy už dlouhou dobu, někdo to rozhodl a my si na nová pojmenování zvykneme. I když je srandovní, že čtvrtá třída teď bude desátá liga.

Bavili jsme se teď o výzvách, kterým čelí regionální fotbal, co vám naopak dělá radost?

Velmi mě uspokojuje kvalita hry v okresním přeboru. Je tam minimálně polovina mužstev, která by mohla postoupit do I. B třídy a neměla by tam žádné problémy. Mám radost i z malých kluků. Byl jsem na Memoriálu Františka Harašty a viděl dorost Zbrojovky. Říkal jsem si, že to ani není možné, že to je Zbrojovka, byla radost se na to dívat. Navíc začne projekt od Národní sportovní agentury, díky kterému zaplatíme trenéry už od přípravek. Ty kvalitní, ne že to bude dělat z nouze nějaký rodič. Takže kvalitní trenéři teď budou mít doma argument, proč věnovat čas nejmenším, když za to dostanou něco zaplaceno.

Raritou ve vašem okresu je tým Moravských Knínic plný bývalých profesionálů, který vyhrál okresní přebor Brno-venkov. Co říkáte na tento tým?

Soutěž vyhráli bezpečně, kvalita je velmi dobrá, je tam samý kvalitní hráč. Budou mít možná trošku problém s fyzickou kondicí, ve druhém poločase pak třeba na to občas doplatí. Druhá věc je, že Okleštěk a spol to asi nedělají zadarmo z lásky k fotbalu. Ale když je někdo platí, tak je to jeho věc.