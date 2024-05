Dvougólový zápas pro něj není samozřejmost. „Konečně jsem za A tým vstřelil dva góly v zápase a vybojoval penaltu. Dvě branky za utkání se mi podaří dát málokdy, ale myslím, že při střílení gólů jsem celkem konzistentní," pravil Zvejška.

Horní Heršpice jsou v tabulce nejnižší krajské soutěže dvě kola před koncem šesté se stejným bodovým ziskem, jako mají páté Babice nad Svitavou a se ztrátou bodu na Svratku Brno B. Celek z Komína má ale zápas k dobru.

Vítězná jízda béčka Zbrojovky nekončí, zdolalo i Vrchovinu. Kdy přebere pohár?

„Náš hlavní cíl do konce sezony je mít dobrý herní projev a nejlíp skončit na čtvrté pozici. Taky jde o zapojování mladých kluků do dospělého fotbalu," zamyslel se nad cíli mužstva Zvejška.

I on patří k enklávě mládenců, do Heršpic zamířil z dorostu Líšně. „Jako první mi přišla nabídka do Lokomotivy a po pár trénincích se mi tam zalíbilo. Přestože přišly nabídky z vyšších soutěžích, byl jsem se spoluhráči z dorostu rozhodnutý, že půjdeme společně do Horních Heršpic. Určitou roli v tom hrál i náš trenér, který zároveň koučuje v dorostu v Líšni," poznamenal Zvejška.

Se svou partou by v budoucnu chtěl Heršpicím pomoct do vyšší soutěže. „To je určitě moje ambice a pak se uvidí," jak to bude pokračovat," doplnil kanonýr.