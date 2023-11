„Víme, že na konci sezony může rozhodovat skóre. I proto jsme neponechali nic náhodě a po povedeném prvním poločase (Ketkovice vyhrály 7:0 - pozn. red.) jsme chtěli dál pokračovat v tlaku, což se nakonec povedlo na výbornou. Pro mě to byl povedený zápas i po menším zranění, za což jsem rád," liboval si devatenáctiletý hráč Ketkovic Matoušek

Podle něj dalo zabrat, aby Ketkovice svého soupeře, jemuž patří po podzimu se skóre 9:116 předposlední pozice tabulky, nepodcenily. „Je to vždy náročné po psychické stránce a to tím, že se nabízí soupeře podcenit. Mysleli jsme si, že přijedou hráči z A týmu Pozořic, tak jsme na utkání připravili," pravil Matoušek.

Ve Zbrojovce zlenivěl, teď Rajsigl s partou z Ivančic bojuje za postup Ketkovic

Ten podobně jako někteří další jeho spoluhráči v čele s Rajsiglem opustil Ivančice a vydal se právě do Ketkovic. „Přestupovali jsme kvůli tomu, že jsme z Ketkovic a chtěli jsme si zahrát za naší vesnici a trochu jí pomoct s obnovením fotbalu. Proto to nebylo těžké rozhodování," vysvětlil teenager motivaci k přesunu do nejnižší soutěže.

Po podzimu patří Ketkovicím čtvrtá pozice tabulky se ztrátou deseti bodů na vedoucí béčko Tišnova. „Podzim se nám, až na pár výjimek, docela povedl. Začalo chodit víc lidí, za což jsme jim vděční a doufáme, že na jarní část jich bude chodit ještě víc. Musíme však zabrat na obraně. K tomu nám pomůže třeba i nějaká posila," přál si Matoušek.

I když je mu teprve devatenáct, osobní ambice ve fotbale nemá. „Jsou spíš týmové. Chci pomoct Ketkovicím dostat se do okresního přeboru a možná i výš. Uvidíme, jak se nám bude dařit a věřím, že to není poslední článek o Ketkovicích," dodal s úsměvem Matoušek.