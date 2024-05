„Bylo to předčasné finále soutěže, opravdu šlágr se skvělou diváckou kulisu. Pro fotbal nejlepší počasí. Měli jsme Blučině co oplácet a tentokrát byli hráči opravdu připravení a za svůj výkon zaslouží absolutorium," radoval se předseda knínického klubu Pavel Binder.

Hosté v Blučině panovali od úvodních minut a v desáté už vedli 2:0 po trefách Oklešťka. „Odehráli jsme super zápas, podle mě neodpovídá skóre průběhu utkání. Když jsme prohrávali 0:2, mohli jsme se sesypat a dopadlo by to o deset, ale my jsme hráli dobře, vytvořili si snad pět tutovek, které jsme neproměnili," pověděl trenér Blučiny Radim Srnec.

Jeho svěřencům se sice povedlo snížit po trefě Petra Poláčka, ale o tři minuty později dostal Moravské Knínice znovu do trháku Pavel Simr. Po změně stran se prosadili už jen hosté.

Moravské Knínice jsou tak šest kol před koncem nejblíž postupu do I. B třídy. „Na tabulku se dívá krásně, ale do každého zápasu jdeme s pokorou. Toto utkání je za námi. Chceme vyhrát soutěž i pohár," podotknul Binder.

Podle něj klub nijak neovlivní ani fakt, že mecenáš klubu Oldřich Merta vstoupil do představenstva druholigového Prostějova. „Vůbec se nás to nedotýká. Nevidím v tom spojitost. Že jde do Prostějova, se nás nijak nedotýká. Soustředíme se na sebe, abychom dál pokračovali v našich výkonech," podotknul Binder.

V Blučině se musí srovnat s novou situací. Ačkoliv tamější fotbalisté ještě před dvěma týdny panovali nejvyšší okresní soutěži s pětibodovým náskokem, po prohře 1:2 ve Veverské Bítýšce a porážce ve šlágru s Knínicemi jsou druzí. „V kabině jsme si řekli, že se nebudeme bavit o postupu, ale půjdeme zápas od zápasu. Není dobré, aby kluci na sebe vytvářeli tlak, pak jim třeba začne vrtat hlavou, jestli mají na B třídu a můžou být myšlenkama jinde," přemítal Srnec.

Ten se stal trenérem Blučiny pouze týden před startem jara, když nečekaně odstoupil nově jmenovaný kouč David Sedláček, jenž měl nahradit Eduarda Šedivého. „Oslovil mě předseda klubu, že jim na poslední chvíli odešel trenér, jestli bych jim nepomohl. Neměl jsem určitě hned jasno, musel jsem přemýšlet. Nevím, kolik trenérů by přebíralo tým na prvním místě bez porážky. Ale do kabiny jsem se těšil, protože jsem byl dva roky bez fotbalu," pověděl Srnec.

Nový kouč Blučiny už se s týmem sžil. „Je to jako na houpačce. Kluci v okresním přeboru chodí do práce, jsou nemocní, takže na domácí zápas je nás patnáct, na venkovní někdy třeba dvanáct nebo třináct, takže je to občas složité, ale herně to není špatné, jen někdy neproměňujeme šance," uzavřel Srnec.

Další zápas čeká oba celky v neděli. Blučina se představí od půl třetí odpoledne na hřišti Modřic, Moravské Knínice hostí od půl páté odpoledne Dolní Kounice.