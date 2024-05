Harašta zkompletoval hattrick už v prvním poločase. „Pořád si ho užívám, to nikdy neomrzí," přesvědčoval střelec, který má na třetího muže statistik Filipa Sládka z Řečkovic náskok devíti branek.

Téměř jako v hokeji. Gólmanské dilema řeší Líšeň rošádami, do brány chodí oba

Ten se netají tím, že souboj o čelo statistiky kanonýrů sleduje. „Na nejlepšího střelce mi chybí pár gólů, takže motivací ve zbytku sezony je kromě postupu i tahle individuální statistika," neskrýval třicetiletý tahoun Chrlic.

A právě hodně i díky Haraštovi Chrlice dominují letošnímu ročníku nejvyšší městské soutěže. Jeho tým prohrál jediný zápas z devatenácti a na čele tabulky má sedm kol před koncem dvanáctibodový náskok na druhé Bílovice nad Svitavou. „Věřím tomu, že postup klapne. Na tuto soutěž máme dost kvalitní tým na to, abychom si takový náskok pohlídali," přesvědčoval Harašta.

(Ex)Brněnská stopa na MS v Praze: Jede hrdina z Komety i obránce v nemilosti

Právě postup do krajské soutěže je velkým přáním zkušeného hráče. „Je to můj jediný fotbalový cíl. V Chrlicích jsem s fotbalem začínal, pocházím odsud. S některými kluky z týmu se znám velmi dlouho, takže jsem se nevracel do neznáma. Hodně si to tady užívám," dodal Harašta.

Další zápas se svými spoluhráči podstoupí v neděli, kdy se Chrlice od pěti hodin odpoledne představí v Jundrově.