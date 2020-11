Ve fotbalových soutěžích okresu Brno – venkov je nejstarší a možná i proto neustále pracuje na své fyzické kondici. „Nejdu na hřiště nepřipravený nebo jen proto, že chci. Nic neriskuju, snažím se totiž pořád něco dělat. Občas se proběhnu a každý den cvičím,“ říká Slezák.

V klubu Šatava s teprve tříletou historií nastupuje po boku svých dvou synů. Jednomu z nich je čtyřicet, druhému sedmatřicet. „Jako rodiče to uspokojuje moje ego. Nastoupit se syny je úžasné. Poprvé se tak stalo v roce 2001 a rozhodně jsem si nemyslel, že po devatenácti letech spolu pořád budeme hrát,“ směje se Slezák.

Fotbalu propadl asi v deseti letech a od té doby ho nejen hrál, ale také v něm zastával různé funkcionářské pozice, dokonce i v Okresním fotbalovém svazu. „Bez podpory manželky a rodiny by to ale určitě nešlo. O víkendu jsem byl pořád pryč a i teď dvakrát v týdnu jsem na hřišti, protože ještě trénuju přípravku,“ praví Slezák, jenž v současné době přenáší fotbalovou radost také na své dvě vnučky a dva vnuky.

Slezák letos nastupuje na pozicích, kde je zrovna potřeba, nejčastěji v útoku. Dřív ovšem měl místo výhradně v brance. „Už jako malí jsme všichni kluci z Prštic chodili spolu do školy, hráli fotbal, hokej a všechny možné sporty. Ve čtrnácti jsem se dostal do branky a v osmnácti jsme tady hráli dokonce I. B třídu proti soupeřům, jako jsou Velké Meziříčí nebo Velká Bíteš,“ podotýká.

Poté se přesunul na Slovensko do Žiliny, kde studoval vysokou školu. „Tam jsem hrál za Lietavskou Lúčku. V té době jsem byl do fotbalu asi nejvíc zapálený, trénovala mě žilinská legenda František Plach a dostal jsem od něj brankářskou školu. Hráli jsme krajský přebor a životní výkon jsem předvedl v přípraváku proti slovenskému druholigovému klubu,“ culí se Slezák.

Ten teď pracuje v Psychiatrické nemocnici Brno v obchodně-technickém středisku, do roku 2012 měl však svou roli ve Zbrojovce Brno. „Chtěl jsem se živit fotbalem, ale dřív to bylo těžké. Vynahradil jsem si to tak, že jsem deset let působil ve Zbrojovce v technickém úseku. S hráči jsem byl ve styku a díky nim jsem tak nasával atmosféru nejvyšší soutěže,“ dodává Slezák.