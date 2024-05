Přestože mu stále není ještě ani třicet let, ve fotbalové kariéře už si toho vyzkoušel hodně. Loni v létě po delší době vyměnil krajské soutěže za okresní. „Fotbal je součástí mého života, protože ho hraji dvaadvacet let. Samozřejmě ambice jsem měl velké, jako je to u každého fotbalisty. Příležitosti k prosazení se byly, některé jsem využil, jiné bohužel zahodil. Ale tak už to v životě bývá,“ ohlíží se devětadvacetiletý hráč.

Zajímavých zkušeností však nasbíral dost. Ať už v mládeži brněnské Zbrojovky nebo v divizní Velké Bíteši. „Vystřídal jsem spoustu klubů. Začínal jsem v šesti letech v tišnovské přípravce. Pak jsem přestoupil do Zbrojovky a během deseti let vyzkoušel i jiné brněnské kluby, takže vzpomínek je opravdu dost. Asi nejraději se vracím k angažmá ve Velké Bíteši, kde se mi opravdu střelecky dařilo a potkal jsem tam spoustu skvělých hráčů na ligové úrovni,“ líčí Juříček.

Barvy Velké Bíteše hájil do roku 2019, následně se přes několik angažmá vrátil do Tišnova, kde s fotbalem začínal. Aktuálně i díky rodinným vztahům nosí chudčický dres. „V týmu hraje i můj bratr Vojtěch, díky kterému jsem se do týmu dostal. Parta v kabině je perfektní, s každým si rozumím jak po hráčské, tak i kamarádské stránce. Jsou mezi námi věkové rozdíly, ale přistupujeme k sobě jako rovní,“ popisuje ofenzivní hráč.

Tomu se střelecky daří v celém ročníku, své kvality z vyšších soutěží ale ukázal především v duelu proti Radosticím, kdy čtyřmi trefami řídil vysokou výhru. „Za mě to byly povedené góly. Zvlášť ten druhý z přímého kopu, v této sezoně se mi daří proměňovat přímé kopy okolo vápna,“ líčí Juříček.

Tomáš Juříček aktuálně se dvaceti góly vévodí střelcům B skupiny III. třídy na Brněnsku.Zdroj: archiv Tomáše JuříčkaChudčice už po poločase vedly 4:0, Juříček si v rozmezí 28. a 54. minuty připsal čistý hattrick. Poslední gól si schoval na 88. minutu, jednou se prosadil i jeho bratr Vojtěch. „Vítězství se rodilo dost snadno. Radostice přijely v oslabené sestavě, chyběli jim klíčoví hráči. Skoro celý zápas jsme jim nepůjčili balon,“ rekapituluje čtyřgólový střelec.

Chudčice tak nadále drží druhou příčku, díky výhře se přiblížily vedoucím Říčanům na rozdíl pouhých tří bodů. Ve zbylých třech kolech Sokol bude spoléhat i na další trefy Juříčka, kterému aktuálně s dvaceti brankami patří první příčka v tabulce střelců soutěže. „Abych řekl pravdu, tak vůbec nemám přehled o počtu mých gólů. Samozřejmě jsem za ně rád, ale není pro mě prioritou stát se nejlepším střelcem. Důležité pro mě je podávat dobré výkony pro klub a fanoušky,“ nastiňuje.

Čtyřgólový zápas jej ale potěšil. Už jen proto, že byl pro něj v dospělém fotbale unikátní. „Vzpomínám si, že v mládežnické kategorii jsem v prvním zápase dokázal vstřelit pět branek. Pokud si době pamatuju, bylo to za Dostu Bystrc, ale už je to dávno. Nyní po čtyřech gólech budu muset dát do týmové kasy částku, kterou má tým jasně nastavenou,“ doplňuje.