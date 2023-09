„Pavka je gólostroj. On tabulku kanonýrů moc neřeší, spíš já to hecuju a soutěžím s ním, kdo dá víc gólů," usmívá se šestatřicetiletý brněnský rodák, který si v minulosti zahrál za Zbrojovku, Jablonec, Znojmo, Karvinou, Kroměříž nebo bulharský celek Miňor Pernik.

Naposledy kopal od loňského léta za Start Brno, který se ale se zkušeným fotbalistou po úspěšné sezoně s titulem v divizi rozloučil. „Přestoupil jsem tam s tím, že se po sezoně pobavíme, jak to bude dál. Chtěl jsem si zahrát třetí ligu, nastoupit třeba proti Znojmu, ale bohužel to nevyšlo," mrzelo Oklešťka.

Pokukovat tak začal po Rakousku, ale nakonec přišla nabídka z Moravských Knínic, kde figuruje známý fotbalový mecenáš Oldřich Merta, který do klubu přivábil i další velké jména. „Volal mi pan Procházka (Roman Procházka - majitel Startu Brno - pozn.red.), že by pan Merta měl zájem se se mnou sejít. Původně se mi už v českých soutěžích nechtělo zůstat, ale v Moravských Knínicích je to podobné jako v Rakousku. Jde míň o tréninky a víc o zápasy, takže jsme se domluvili," popsal kanonýr.

Po úvodní nečekané porážce 2:4 s Blučinou tým s hráči jako právě Okleštěk, Simr, Tomáš Abrahám nebo Aleš Schuster vyhrál tři duely v řade s impozantním skóre 22:2. „Trošku jsme se sehráli a začali si to užívat. Daří se nám a baví nás to. Máme v týmu hodně čtyřicátníků, takže v šestatřiceti patřím k těm mladším," usmál se zkušený ofenzivní fotbalista.

V kabině se podle něj utvořila kvalitní parta. „Není to tak, že by se někdo skupinkoval podle toho, za co hrál. Koupili jsme basu piv do kabiny a zapadli jsme," líčil Okleštěk.

Jeho týmu patří po čtyřech kolech druhá příčka tabulky o bod za Blučinou, v příštím kole hostí Moravské Knínice v neděli od čtyř hodin odpoledne předposlední Blažovice. „Nemáme konkrétní ambice, jdeme zápas od zápasu a chceme si to hlavně užít," uzavřel Okleštěk.