Ani pro něj osobně se přitom sezona dlouho nevyvíjela dobře. „Kvůli škole jsem stíhal jenom jeden trénink týdně. Do kondice a klidu jsem se dostal až v posledních zápasech, předtím to moc nešlo,“ líčil Vondruška.

Ten patří k A týmu Tuřan hrajícímu I. B třídu, ovšem poslední tři utkání odehrál právě za rezervu. „Neměl jsem dovednosti a kondici, abych dál nastupoval za A tým. Fotbal jsem si začal víc užívat až na konci podzimu,“ přiznal jedenadvacetiletý fotbalista.

Pořádně oslavit cennou výhru a taky svůj čtyřgólový zářez zatím nestačil. „Protože domácí zápasy hrajeme v Praci a já bydlím v Tuřanech, výsledek jsem oslavil jen limonádou a konverzací se spoluhráči. Máme ale domluvenou závěrečnou, kde bude čas na oslavu,“ podotkl Vondruška.

Mnoho důvodu k oslavám jinak v Tuřanech není. Rezerva klubu zažívá těžké období, v tabulce je po podzimu se ziskem šesti bodů poslední a hlavně bojuje o přežití.

Kvůli nedostatku hráčů musely být zápasy Tuřan proti Říčmanicím a Líšni C v neprospěch brněnského celku kontumovány. „Cíl je hlavně sezonu dohrát a neudělat si příliš velkou ostudu. To se samozřejmě neslučuje s myšlenkou vyhrát každý zápas,“ přiznal otevřeně Vondruška.

Po zimní pauze by si rád zase vybojoval místo v A týmu, který zakončil podzimní část sezony v B třídě na čtvrté příčce tabulky. „Chci si udržet formu a znovu se do něj začlenit a taky bych rád pomohl B týmu vzpamatovat se ze současných problémů,“ poznamenal tuřanský patriot.

Právě v jihovýchodní brněnské čtvrti hodlá zůstat i ve zbytku své kariéry. „Výš než do B třídy rozhodně nemířím. Hraju za Tuřany nepřetržitě od svých šesti let, což je nějakých patnáct let a stejně dlouho tu ještě chci být, snad se to taky povede,“ dodal přesvědčivě střelec Vondruška.