Hřiště stojí na východním kraji města, což některým vadí. „Je to dál od centra a trochu do kopce, což je pro některé lidi pěšky docela problém. Je to náročné. Chodí tam tak sto, sto padesát lidí. Přitom předtím na fotbal přišly i čtyři stovky, když se tu hrála 1. A třída. Návštěvnost klesla a myslím, že je to i kvůli novému hřišti,“ poznamenal jasně dlouholetý bučovický hráč Stanislav Goliáš.

Sám celou svou kariéru strávil na starém hřišti v aleji blízko bučovického zámku. „My hrávali na škváře tady u aleje. To je asi sto metrů od centra. Na zápas se chodilo společně alejí, chlapi pak šli na fotbal a ženy třeba na procházku, daly si něco dobrého. Všichni byli spokojení,“ dodal třiasedmdesátiletý pamětník, jenž v Bučovicích kopal do míče od šedesátých let.

Po revoluci přišel pokus hřiště zatravnit. „Zorala se trochu škvára, srovnalo se to a nějak vysázelo. Snažili se, ale úplně se to nepovedlo. Já už to tehdy skončil, celý život jsem běhal na škváře. Měli jsme ji zadřenou v kolenou a dlaních. Kolikrát jsme byli od bahna černí jako horníci. Hráli jsme většinou slováckou župu a tam bylo travnatých hřišť málo. Poprvé jsem pořádný trávník zažil na novém stadionu v Hodoníně. Hráli jsme navíc s balonem Tango z mistrovství světa. To byla úplná balada,“ zavzpomínal s úsměvem bývalý střelec.

Nakonec se objevila nutnost fotbal v Bučovicích přesunout. „Obcí měl vést silniční průtah a zabrat kus starého hřiště, tak se hledala jiná lokalita a někdy v roce 2002 začala stavba nového stadionu. Od roku 2004 se hraje tam. Později přitom plán průtahu zrušili, asi nějaká jiná strana, jak to vnímám, a teď se zase zpracovává obchvat. Hřiště a areál tam zůstaly, jen to připadlo Sokolu,“ sdělil.

Kromě lokality si však novou fotbalovou tvrz se dvěma stovkami míst na sezení pochvaluje. „Stadion je opravdu krásný, na naši úroveň velice dobrý, to se musí nechat. Nad ním je vybudované také koupaliště, takže je to celý areál. Jen to nemá takovou atmosféru pro ty z nás, co si navykli na ten starý. To ale může být taky tou dobou, že mladí už k tomu nemají takový vztah jako my,“ dodal Goliáš.

JAROSLAV GALBA