Potlesk i pískot našlapaných tribun, sláva, velké peníze. To všechno je spojeno se světem profesionální kopané. Jenže když „kulatý nesmysl“ opravdu milujete, je vám nakonec jedno, že místo na Old Trafford rozdáváte radost divákům na venkovském hřišťátku.

Nejlepší ze seriálu Okresní přebor: Gambleři, popletové a abstinent Kužel

Podívejte se, kde všude v nižších soutěžích hrají (nebo trénují) někdejší výrazné postavy první ligy a začtěte se do devíti vybraných příběhů.

Mapa hvězd českého fotbaluZdroj: Deník

Tomáš Řepka

Nižší soutěže v Praze a ve středních Čechách jsou bývalými ligovými esy nejnabitější. Výjimečnou pozici mají Červené Janovice na Kutnohorsku: v jejich sestavě najdete Tomáše Řepku, Martina Jiránka či Romana Bednáře. Není divu, že tým vévodí tabulce III. třídy bez ztráty jediného bodu a se skóre 84:9. Řepka a spol. jsou diváckou atrakcí, kamkoli zavítají. „Nechceme nikoho zesměšňovat, ale bavit lidi,“ řekl Štěpán Kacafírek, další exligista a vůdčí postava klubu.

David Limberský

Bývalý reprezentant a dlouholetý lídr Plzně si život bez fotbalu neumí představit. „Dojíždění do Domažlic je dost, ale jakmile vyběhnu na hřiště, je to zapomenuto, chci vyhrávat. Slíbil jsem, že tuhle sezonu dám, chci klukům pomoct,“ vysvětlil Limberský, proč hraje ČFL.

Milan Baroš

Legendární útočník po loňském návratu do Vigantic dál baví spoluhráče i fanoušky, ve čtyřiceti letech trápí soupeře v I. A třídě. A byť skoro celý podzim bojoval se svalovými zraněními, v deseti zápasech zaznamenal slušných pět branek. „Když nastoupil, výkon ostatních hráčů a jejich sebevědomí šlo nahoru,“ vyzdvihl trenér a předseda Vigantic Pavel Šturala Barošův přínos.

Marek Heinz

Na stará kolena Marek Heinz oblékl nový dres - divizní Všechovice vyměnil za Hodolany hrající okresní přebor. Právě zde úspěšný internacionál odstartoval veleúspěšnou kariéru. „Je skvělé, jak chodí lidé a fandí se. Jezdí i ven, žije to. Je to parádní. Na takovou soutěž je to nevídané,“ prohlásil hráč, jenž prošel Německem, Tureckem, Francií, Rakouskem a Maďarskem.

Tomáš Hořava

S Viktorií Plzeň získal tři tituly, zahrál si Ligu mistrů, nakoukl do reprezentace. Nyní nastupuje za Sokol Radějov ve III. třídě na Hodonínsku. „Limitovaly mě problémy s kolenem, které se vlekly řadu let. Do Radějova jezdíme často za rodinou, protože odsud pochází moje manželka. Mám tu několik kamarádů a za Radějov hraje můj švagr,“ konstatoval Tomáš Hořava.

Emil Rilke

Odchovanec ústecké Chemičky prošel mnoha ligovými štacemi, hrál Ligu mistrů za Žilinu. Dnes kope krajský přebor za Brnou, ve 38 letech už ho ale občas limituje zdraví. "Stále ale ukazuje, že fotbal má rád. Jakmile je na hřišti a je zdravý, týmu to obrovsky pomáhá," řekl na Rilkeho adresu trenér Brné Tomáš Heřman.

Jiří Štajner

Bývalý reprezentant střílel góly i v Bundeslize a má tři české tituly. Aktuálně se snaží pomoci českolipskému Arsenalu k postupu do třetí ligy. „Jirka mi v jarní části bude pomáhat s trénováním. Kopačky na hřebík ještě nepověsí a bude i hrát,“ usmál se Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

Radim Holub

Odehrál čtrnáct sezon v české nejvyšší lize, prošel Spartou, Jabloncem, Mladou Boleslaví či Slováckem. V současnosti hraje za okresní celek SK Dřenice, kde stále střílí góly. Především je ale vzorem pro mladé kluky. „Je pro mě ctí hrát s Radimem a učit se od něj,“ zmínil mladý záložník Dřenic Lukáš Kostka.

Lukáš Michal

Kapitánem třetiligových fotbalistů Nového Města na Moravě je už řadu let Lukáš Michal. Osmatřicetiletý středopolař si nejvyšší soutěž vyzkoušel několik sezon v dresu Blšan. „Kdo to nezažil, tak si neuvědomuje, co všechno profesionální fotbal obnáší. Tréninky, hlídání stravy, odpočinek, nutná relaxace, je toho fakt hodně,“ sdělil.

Unikátní přehled fotbalistů po krajích

Praha

Antonín Rosa (SK Újezd Praha 4, krajský přebor)

Pavel Šultes (FC Přední Kopanina, krajský přebor)

Jiří Krejčí (FC Přední Kopanina, krajský přebor)

Josef Marek (Sokol Královice, krajský přebor)

Martin Slavík (SK Hostivař, krajský přebor)

Jan Penc (SK Hostivař, krajský přebor)

Tomáš Rada (SK Hostivař, krajský přebor)

Michael Žižka (Sokol Cholupice, 1. A třída)

Jaroslav Černý (SK Dolní Chabry, 1. A třída)

Karel Piták (SC Xaverov Horní Počernice, 1. A třída)

Lukáš Jarolím (TJ Spoje Praha, 1. A třída)

Erich Brabec (TJ Spoje Praha, 1. A třída)

Martin Fenin (FK Řeporyje, 1. A třída)

Pavel Hašek (Sokol Lipence, 1. B třída)

Ivan Hašek (Sokol Lipence, 1. B třída)

Milan Škoda starší (Union Strašnice, 1. B třída)

Tomáš Pešír (Čechie Dubeč, 1. B třída)

Středočeský kraj

Karel Hrubeš (SK Zápy, ČFL)

Martin Kraus (FK Králův Dvůr, ČFL)

Milan Švenger (SK Rakovník, ČFL)

Mario Lička (Sokol Hostouň, ČFL)

Tomáš Marek (Sokol Hostouň, ČFL)

Ladislav Volešák (Povltavská FA, ČFL)

Štěpán Kučera (Povltavská FA, ČFL)

Lukáš Třešňák (Povltavská FA, ČFL)

Jan Zákostelský (FK Zbuzany, ČFL)

Ondřej Zahustel (FK Mladá Boleslav B, ČFL)

Richard Kalod (SK Benešov, ČFL)

Pavel Macháček (Sokol Libiš, divize)

Stanislav Klobása (FK Neratovice-Byškovice, divize)

Michal Pávek (FK Neratovice-Byškovice, divize)

Antonín Holub (SK Kladno, divize)

Michal Rendla (SK Kladno, divize)

David Folwarczny (FK Brandýs, divize)

Radim Straka (SK Benátky, divize)

Jan Pyšek (FK Hořovice, divize)

Tomáš Fabián (SK Kosmonosy, divize)

Jan Kysela (SK Benátky, divize)

Jiří Jeslínek (TJ Klíčany, krajský přebor)

Milan Černý (FK Kosoř, krajský přebor)

Tomáš Jablonský (SK Hřebeč, krajský přebor)

Jakub Podaný (SK Hřebeč, krajský přebor)

Jan Prosek (SK Hřebeč, krajský přebor)

Jan Mojdl (FK Komárov, krajský přebor)

Josef Laštovka (Sokol Nespeky, krajský přebor)

Lukáš Vaculík (Posázavan Poříčí n. S., krajský přebor)

Michal Sedláček (FK Dobrovice, krajský přebor)

Radek Mynář (Rejšice, I. A třída)

Jiří Bobok (TJ Jíloviště, I. A třída)

Jan Rajnoch (TJ Jíloviště, I. A třída)

Luděk Stracený (SK Černolice, I. A třída)

Luboš Loučka (SK Černolice, I. A třída)

Jan Vorel (Dynamo Nelahozeves, I. A třída)

Josef Galbavý (SK Doksy, I. A třída)

Patrik Svoboda (Sokol Nové Strašecí, I. A třída)

Lukáš Magera (Slovan Poděbrady, I. A třída)

Miroslav Slepička (Spartak Příbram, I. A třída)

Ondřej Vrzal (SK Votice, I. A třída)

Martin Šlapák (Kovohutě Podlesí, I. A třída)

Jaroslav Kamenický (SK Bakov n. J., I. B třída)

Radek Dosoudi (AFK Libčice, I. B třída)

Jiří Novotný (FK Kralupy 1901, I. B třída)

David Kalivoda (Kavalier Sázava, I. B třída)

Radek Sňozík (FK Lety, I. B třída)

Václav Kalina (SK Kladno B, I. B třída)

Milan Petr (SK Lány, I. B třída)

Tomáš Poláček (TJ Jíkev, I. B třída)

Maroš Klimpl (TJ Jíkev, I. B třída)

Lukáš Hartig (SK Městec Králové, I. B třída)

Milan Svoboda (AFK Sadská, I. B třída)

Tomáš Kuchař (AFK Pečky, I. B třída)

David Brunclík (AFK Pečky, I. B třída)

David Bičík (SK Černolice, I. B třída)

Filip Hološko (SK Úvaly, I. B třída)

Filip Dort (MFK Dobříš B, I. B třída)

Michal Pospíšil (Rapid Psáry, okresní přebor)

Pavel Kuka (Rapid Psáry, okresní přebor)

Jiří Bílek (Olympie Dolní Břežany, okresní přebor)

Roman Janoušek (Sokol Zlatníky, okresní přebor)

Marek Kincl (Sokol Zlatníky, okresní přebor)

Jan Procházka (Sokol Lidice, okresní přebor)

Jiří Homola (Sokol Přerov nad Labem, okresní přebor)

Petr Pavlík (Sokol Zásmuky, okresní přebor)

Jiří Rychlík (Sokol Nečín, okresní přebor)

Daniel Huňa (SK Třebsko, okresní přebor)

Josef Bejr (Sokol Březno, okresní přebor)

Jiří Böhm (Akuma Mladá Boleslav, okresní přebor)

Horst Siegl (TJ Jíloviště B, III. třída)

Zdeněk Šenkeřík (Sparta Mratín, III. třída)

Václav Winter (Sparta Mratín, III. třída)

Štěpán Kacafírek (FK Červené Janovice, III. třída)

Tomáš Řepka (FK Červené Janovice, III. třída)

Martin Jiránek (FK Červené Janovice, III. třída)

Roman Bednář (FK Červené Janovice, III. třída)

Jan Buryán (Čechie Čejetice, III. třída)

Jan Šisler (SK Bezno-Sovínky, III. třída)

Jan Flachbart (Sokol Krchleby, III. třída)

Jiří Gába (SKP Mladá Boleslav, III. třída)

Martin Müller (Sokol Nová Ves, IV. třída)

Plzeňský kraj

David Limberský (Domažlice, ČFL)

Ondřej Vaněk (Domažlice, ČFL)

Egon Vůch (Domažlice, ČFL)

David Štípek (Přeštice, divize)

Matěj Končal (Přeštice, divize)

Pavel Fořt (Heřmanova Huť, okresní přebor)

Jihočeský kraj

Jan Šimák (Lom, divize)

Petr Bouchal (Soběslav, divize)

David Lafata (Olešník, krajský přebor)

Stanislav Rožboud (Olešník, krajský přebor)

Jan Koller (Smetanova Lhota, okresní přebor)

Aleš Matoušek (Boršov, 1. B třída)

Karlovarský kraj

Václav Koloušek (Karlovy Vary - Dvory, 1. A třída)

Ústecký kraj

Admir Ljevaković (FK Teplice B, ČFL)

Jan Rezek (FK Teplice B, ČFL)

Patrik Gedeon (FC Chomutov, divize)

Michal Doležal (Baník Modlany, krajský přebor)

Emil Rilke (SK Brná, krajský přebor)

Petr Voříšek (FK Junior Děčín, I. B třída)

Michal Held (SK Liběšice, I.A třída)

Jiří Pipmpara (Sokol Srbice, krajský přebor)

Vlastimil Stožický (SK Baník Modlany, krajský přebor)

Liberecký kraj

Jiří Štajner (Arsenal Česká Lípa, divize)

Tomáš Čížek (Sokol Držkov, I.B třída)

Josef Just (Sokol Držkov, I.B třída)

Benjamin Vomáčka (Sokol Držkov, I.B třída)

Martin Abrham (Sokol Rozstání, I.B třída)

Královéhradecký kraj

Martin Hruška (TJ Dvůr Králové nad Labem, divize)

Marek Plašil (TJ Dvůr Králové nad Labem, divize)

Jiří Janoušek (TJ Dvůr Králové nad Labem, divize)

Petr Zieris (MFK Trutnov, divize)

Radek Dejmek (FC Vrchlabí, krajský přebor)

Tomáš Sedláček (Kopidlno, I. B třída)

David Homoláč (Lhota pod Libčany, okresní přebor)

Michal Lesák (Dobřenice, III. třída)

Pardubický kraj

Jakub Chleboun (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ČFL)

Lukáš Frydrych (TJ Sokol Živanice, ČFL)

Jiří Lindr (SK FK Horní Ředice, krajský přebor)

Ivo Svoboda (TJ Svitavy, krajský přebor)

Ondřej Kraják (FC Libišany, I. A třída)

Radek Bukač (FC Libišany, I. A třída)

Roman Hendrych (AFK Horní Jelení, I. A třída)

Vojtěch Štěpán (TJ Sokol Morašice, okresní přebor)

Jaroslav Starý (SK Stolany, I. B třída)

Milan Bakeš (TJ Sokol Moravany B, okresní přebor)

Radim Holub(SK Dřenice, okresní přebor)

Petr Vladyka (SK Dřenice, okresní přebor)

Michal Meduna (SK Torpedo Pardubice, III. třída)

Jiří Kaciáň (SK Torpedo Pardubice, III. třída)

Jihomoravský kraj

Josef Hnaniček (1. SC Znojmo, MSFL)

Mario Holek (TJ Rajhradice (I. A třída)

Petr Švancara (TJ Vilémovice (I. B třída)

Tomáš Polách (TJ Vilémovice (I. B třída)

Patrik Siegl (TJ Vilémovice (I. B třída)

Tomáš Abrahám (Lelekovice, I. B třída)

Jiří Huška (Lelekovice, I. B třída)

Filip Chlup (Slavkov u Brna, okresní přebor)

Todor Yonov (Práče, okresní přebor)

Jan Lukáš (Božice, okresní přebor)

Tomáš Hořava (Sokol Radějov, III. třída)

Vysočina

Lukáš Michal (SFK Nové Město na Moravě, MSFL)

Petr Dolejš (Velké Meziříčí, MSFL)

Jan Štohanzl (Slavoj Polná, divize)

Martin Cseh (Slavoj Polná, divize)

Zlínský kraj

David Hubáček (Luhačovice, krajský přebor)

Lukáš Železník (Slušovice, krajský přebor)

Milan Baroš (Vigantice, I. A třída)

Vít Valenta (Újezdec, I. A třída)

Jiří Kowalík (Ořechov, I. B třída)

Tomáš Janíček (Veselá, I. B třída)

Olomoucký kraj

Václav Koutný (Uničov, MSFL)

Martin Šustr (Kozlovice, divize)

Lamine Fall (Kozlovice, divize)

Jakub Rolinc (Hranice, divize)

David Kobylík (Kralice, krajský přebor)

Radim Kopecký (Bohuňovice, krajský přebor)

Marek Šichor (Olešnice, I. A třída)

Tomáš Kazár (Chválkovice, I. A třída)

Vojtěch Schulmeister (Velká Bystřice, I. B třída)

Ladislav Onofrej (Velká Bystřice, I. B třída)

David Rozehnal (Kožušany, I. B třída)

Martin Blaha (Kožušany, I. B třída)

Marek Heinz (Hodolany, okresní přebor)

Moravskoslezský kraj

Ondřej Kušnír (Bruntál, divize)

Michal Daněk (Řepiště, I.A třída)

Daniel Tchuř (Řepiště, I.A třída)

Zbyněk Pospěch (Město Albrechtice, I.B třída)

Osobnosti mezi trenéry v nižších soutěžích

Svatopluk Habanec (FC Kuřim, krajský přebor, Jihomoravský kraj)

Edvard Lasota (Radslavice, III. třída, Jihomoravský kraj)

Tomáš Frejlach (FK Bohemia Světlá nad Sázavou, 1. A třída, Vysočina)

Petr Johana (FK Baník Most-Souš, divize, Ústecký kraj)

Dominik Rodinger (Hostouň, ČFL, Středočeský kraj)

Jiří Novotný (Rakovník, ČFL, Středočeský kraj)

Tomáš Šilhavý (Králův Dvůr, ČFL, Středočeský kraj)

Václav Činčala (Vlčnov, I. B třída, Zlínský kraj)

Libor Soldán (Veselí n. M., I. A třída, Zlínský kraj)

Jaroslav Hastík (Ořechov, I. B třída, Zlínský kraj)

Pavel Barcuch (Nivnice, I. A třída, Zlínský kraj)

Oldřich Machala (1. HFK Olomouc, divize, Olomoucký kraj)

Jindřich Dejmal (SK Dobrá Voda, okresní přebor, Jihočeský kraj)

Ladislav Vízek (Karlovy Vary-Dvory, 1. A třída, Karlovarský kraj)