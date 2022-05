Reprezentaci Iráku do 23 let vedou čeští fotbaloví trenéři. Hlavním je Miroslav Soukup, jeho asistenty jsou Kamil Tobiáš, Jiří Ryba a Andrej Kostolanský. "Ještě jsou s námi v týmu tři místní trenéři, kteří nám pomáhají překládat z angličtiny do arabštiny, protože většina hráčů anglicky nerozumí," vysvětluje Kamil Tobiáš, který prožil na vlastní kůži písečnou bouři.

Bílek je trenér, kterého nemusím, říká fotbalový genius Jan Šimák

"Přiletěli jsme do Bagdádu na čtrnáctidenní kemp, který je před odletem na mistrovství Asie do Uzbekistánu," popisuje Tobiáš. Český trenérský tým ani neměl tolik starostí přímo s fotbalem, větší potíže týmu udělala písečná bouře. "Během měsíce už je to osmá bouře, není to nic příjemného. Je špatná viditelnost, v ulicích létá prach, písek. Všechno je žluté, nepříjemné. Hřiště kropili i hasiči."

Irák U23 čeká kromě jiného i zápas s Iránem, ve skupině mistrovství Asie narazí na Austrálii, Jordánsko a Kuvajt.