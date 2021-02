Když se ho zeptáte na jeho fotbalovou kariéru, kde všude působil, rozesměje se. Důvod? Výčet jeho štací je vskutku pestrý, procestoval toho spoustu. Ladislav Doseděl, jenž právě ve čtvrtek slaví kulaté 50. narozeniny, pochází ze severu Čech a s fotbalem začínal v Ústí nad Labem. Ve své nejlepší éře nakoukl v dresu hradeckých Votroků do nejvyšší soutěže.

Byl také blízko zajímavému zahraničnímu angažmá v Německu, ale to nakonec nedopadlo. Výraznou stopu zanechal v Kolíně, kde působil deset let. Poté, co opustil ligové soutěže, prošel několika kluby v Královéhradeckém kraji.

Už přes dvacet let žije v Chlumci nad Cidlinou a stále ještě kope - III. třídu Hradecka v nedaleké Klamoši, kde i pracuje ve firmě, která vyrábí betonové ploty.

Pamatujete na své první fotbalové krůčky? Na jakém postu jste začínal?

Určitě. Začínal jsem hrát v šesti letech. Většinu svojí kariéry jsem odehrál v útoku. Stopera jsem začínal hrát zhruba až někdy od svých třiatřiceti až pětatřiceti let.

Na jiném postu jste nehrál?

Mezitím jsem hrál v Dukle ofenzivního záložníka, občas i defenzivního. V Xaverově jsem hrál také levého beka. Ale vždycky to bylo na chvilku, když bylo potřeba třeba jenom na pár zápasů.

Kde jste se cítil nejlépe?Asi v útoku, že?

Jednoznačně. To víte sám, byl jsem takový rychlostní typ, dobrá hlava, dobrá střela. Navíc jsem měl k sobě dobré spoluhráče, kteří mi vytvářeli šance. Na tohle jsem měl zrovna štěstí, že jsem je potkal.

Jak vzpomínáte na svá nelepší léta? Které angažmá je nezapomenutelné?

Pro mě bylo suverénně nejlepší angažmá na Dukle. To se nedá srovnávat s ničím, kde jsem jinde byl.

Nakoukl jste i do nejvyšší soutěže. Vybavujete si svůj ligový debut?

Můj první prvoligový start byl v Hradci Králové, když jsme dohrávali oné utkánív desíti nebo dokonce v devíti lidech. Bylo to, tuším, proti Olomouci, ale to si přesně už moc nepamatuju.

Po kariéře v ligových soutěžích jste trochu koketoval také s trenéřinou. Někde jste byl i hrajícím trenérem. Tohle vás nechytlo?

Naposledy jsem dělal trenéra v Nepolisech, ale zjistil jsem, že mě zrovna tohle ničím nenaplňuje.

Lepší hrát, dokud to půjde?

Přesně tak, lepší hrát, trenéřina pro mě opravdu není.

Nyní hrajete v Klamoši III. třídu Hradecka, dohrajete tam už kariéru?

Určitě, tam už svoji fotbalovou kariéru dohraji až do úplného konce.

Vy žijete už nějaký čas nedalekém v Chlumci, že?

Ano, v Chlumci nad Cidlinou jsem už přes dvacet let.

Co děláte mimo fotbal? Čím se teď živíte?

Právě v Klamoši je firma Dekor Beton, která dělá betonové ploty. Jsem na betonárce a teď nově budu jezdit mixem. Jsme taková fotbalová rodina, neboť tu jsou také fotbalisté, ať už dřívější nebo stále aktivní.

Co říkáte současnému ligovému fotbalu?

No, moc mě v poslední době nenadchnul. Myslím si, že úroveň naší ligy je nic moc. Už to není, co to bývalo. Vyčnívají dva nebo tři mančafty a pak je to takový průměr.

Fotbal prošel za ta léta řadou změn. Dovedete si představit, že za vaší éry by se používal třeba VAR?

(zasměje se) To by byly hodně velké změny, protože plno gólů rozhodčí neuznali a naopak jich bylo plno, které neměly platit. Však víte, jak to dříve chodilo.

Je o titulu letos rozhodnuto?

Myslím si, že rozhodně.

Co trenér Vrba ve Spartě, zvedne ji?

Domnívám se, že ji trošku zvedne. Věřím, že Sparta letos skončí druhá za Slavií.

Budou moci Letenští v dalších sezonách prohnat Slavii mnohem více?

Řekl bych, že ano, neboť ze Slavie určitě ještě dva tři lidi odejdou, možná i trenér, takže potom může být všechno úplně jinak.

Je v lize nějaký tým, kterému přejete?

Ne, žádný takový určitě není (usměje se).

A v zahraničí?

Barcelona. Ale až skončí Messi, tak se už asi nebudeme dívat na nic (zasměje se).

VIZITKA - Ladislav Doseděl

SOUČASNOST. Ladislav Doseděl nyní kope za Klamoš III. třídu Hradecka.Zdroj: oddíl

Datum a místo narození: 11. února 1971, Chomutov.

Současné bydliště: Chlumec nad Cidlinou.

Post: většinu kariéry útočník, později stoper.

Silnější noha: levá.

Fotbalová působiště: Ústí nad Labem, Chomutov, Teplice, vojna Cheb a Sušice, Brno, Znojmo, Pardubice, Dukla, Hradec Králové, Letohrad, Kolín, Opava, Benešov, Xaverov, Převýšov, Dvůr Králové nad Labem, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Ostrá, Nepolisy, Klamoš.