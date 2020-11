Během podzimu byl Jan Koval dost možná nejvytíženějším fotbalovým trenérem v republice. Na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji koučoval celek Sokol Žilina v okresním přeboru a zároveň Starý Jičín v I.B třídě. „Asi je to unikát,“ přemítá Jan Koval. „Kromě tréninků se daly skloubit i zápasy. Jeden tým hrál v sobotu, druhý v neděli, nebo naopak,“ dodává fotbalový srdcař.

Gól? Třináctkrát v řadě

Jmenuje se Jan Kužel (pozor, ne Jarda Kužel z legendárního seriálu Okresní přebor) a před necelými třemi měsíci jako by si pronajal srpnový start této sezony. Třicetiletý útočník Sokola Kruh, účastníka okresní soutěže na Semilsku, do nového ročníku vstoupil famózně. Jeho tým měl po třech kolech na svém kontě čtrnáct nastřílených branek, z nichž úvodních 13 (!) vsítil právě kanonýr mužstva z obce, v níž žije něco okolo pěti set obyvatel.

„Vím o tom, v kabině mi to pořád připomínali, že jsem jediný, kdo dává góly a že je na čase, aby se trefil i někdo jiný,“ vzpomíná s odstupem kanonýr, který je celou kariéru věrný svému klubu. Za Kruh stihl nasázet už úctyhodných 339 branek. „Od začátku jsem byl střelec. I spoluhráči do mě v každém zápase vkládají hodně nadějí. A společně jsme rádi, že se mi to daří,“ usmívá se.

„Srdcař“ jede dál

Zahrál si na slavném Old Trafford. Ze Sparty pak tento pardubický odchovanec přestoupil do Manisasporu. V zápase turecké ligy se však ozvala vrozená vada srdce. Vykřičník pro další profesionální kariéru. Tu musel opustit. V současné době hraje za Torpedo. Klub nesídlí v Moskvě, Kutaisi ani Minsku, ale v Mněticích. Kousek od Pardubic. Michal Meduna obléká dres lídra třetí třídy. Na vedení svého celku se stoprocentní bilancí má lví podíl. Vždyť nastřílel již jedenáct branek. A to nastoupil pouze v pěti utkáních ze sedmi. Celkem natočil 357 minut. Nejlépe se vyspal na utkání v Tetově, kde stihl za sedmdesát jedna minut pět branek.

Bez výhry i bodu

Fotbalisté Hrabětic už několik sezon balancují na hraně. Přes všechny peripetie se jim podařilo letos na jaře udržet, i díky předčasnému konci kvůli covidu-19, III. třídu okresu Znojmo. Ani podzim nebyl lepší. Celek z obce kousek od rakouských hranic inkasoval během desíti utkání sedmadevadesát branek, dal pouze dvě a topí se na posledním místě tabulky. Pětkrát dokonce dostal více než deset gólů. Dvakrát prohrál 0:16, jednou 1:15 a dvakrát obdržel náklep 0:12. Zakopaný pes tkví podle hrabětického fotbalisty Radka Gábora jinde než v chybějících financích. Potíže zapříčinil hlavně odliv borců.

„Někteří staví o víkendu dům, jiní odešli za vyšší fotbalovou úrovní, ale hlavní problém je v celém mančaftu. Nechci házet vinu jen na gólmana, který stojí pouze na brankové čáře, anebo na stopera, jemuž je každý zápas nevolno po předchozím večírku,“ pronesl.

Mistři penaltových rozstřelů

Penalty o druhý bod do tabulky? To je dovednostní disciplína, která se v některých krajích a okresech ujala, v jiných nikoli. Ne každému se líbí, ale co naplat, počítá se a často hraje nezanedbatelný vliv. Tak jako v případě fotbalistů Sokola Opatovec (I. B třída Pardubického kraje skupina B). Ti v nedokončené podzimní sezoně zremizovali pět z deseti svých utkání v základní hrací době, pětkrát šli do rozstřelu a pětkrát v něm zvítězili. A mít, či nemít pět bodů v kapse, to už je pořádný rozdíl. Konkrétně v případě opatoveckého týmu, jehož barvy hájí třeba exligista Ivo Svoboda, to obnáší dobře pět pozic v pořadí nejnižší krajské soutěže.

Nekonečné penalty

„Něco takového jsem ještě nikdy nezažil,“ přiznal trenér vítězů z Brodku u Přerova Tomáš Martinek. Jeho souboj v utkání Olomouckého krajského přeboru po remíze 1:1 vyválčil bonusový bod v nevídaném penaltovém rozstřelu, který se protáhl na 14 sérií. V prvním kole muselo jít kopat všech jedenáct hráčů z obou mužstev včetně brankářů, přičemž na každé straně jen jediný exekutor zaváhal.

Střelci kopali excelentně a brankářům dávali jen pramalou šanci. „Myslím, že střelcům pomáhal silný vítr, abych je směrem k příštím zápasům nepřechválil. Pro brankáře to bylo vážně složité,“ usmíval se Martinek. Jeho tým patří v soutěži v penaltových rozstřelech k nejúspěšnějším. „Penalty nám jdou. Máme určené čtyři hráče a zbytek si už řídí kluci sami. Teď ale museli jít stejně kopat všichni,“ culil se.

Rekordní flastr

Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Ústí nad Labem vynesla v září jeden z rekordních trestů ve své historii. Bývalý trenér Chuderova a hráč jeho B týmu Petr Čítek dostal zákaz činnosti na 24 měsíců a navíc pokutu 15 000 Kč. Po červené kartě měl napadnout hlavního sudího. „Byla tam vymyšlená penalta, což jsem s hlavním rozhodčím slovně řešil. On mi dal červenou kartu za to, že jsem do něj prý strčil, tak jsem mu ukázal, co znamená strčení,“ nabídl svůj úhel pohledu Čítek, jenž naopak sám upadl, jak ukazuje video.

„Určitě jsem mu ale ndal hlavičku. Nejvíc mě štve, že celou věc vyřešili, aniž by si mě pozvali k vysvětlení, a do tří dnů rychle vydali nějaké rozhodnutí. Člověk to dělá amatérsky, ve svém volném čase, zdarma. Jestli si někdo myslí, že mohu jen tak z rodinného rozpočtu vytáhnout 15 000 na fotbal, tak asi sedí v hodně vysokém křesle,“ ohradil se.

Hvězdy v Janovicích

Událost podzimu na Kutnohorsku? Bezpochyby fotbalový boom v Červených Janovicích. Exligista Štěpán Kacafírek se vrátil a coby hrající trenér přivedl do mužstva ve III. třídě Martina Jiránka. Vzápětí se k němu přidal i Tomáš Řepka a na poslední utkání podzimu nastoupil za červenojanovické i exsparťan Václav Kadlec. Zajímavý mančaft nakonec jedno utkání prohrál, jinak pokaždé zvítězil a je o skóre první.

Gólový masakr: 22 kousků

Dvoucifernou výhru, která čítala hrozivých dvaadvacet branek, uzmul v rámci podzimní části okresního přeboru mužů Karlovarska kolovský Ajax, který se představil na půdě Verušiček. Tam slavil nejvyšší výhru podzimní části, když domácí ztrestal za to, že se v domácím prostředí sešli pouze v osmi hráčích. Navíc hráči z Kolové museli během přestávky ještě hasit roztržku mezi hráči Verušiček, kteří si vysvětlovali své názory ručně.