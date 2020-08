Poslední dva roky ho trápila zranění a proto si řekl: dost! V červnu se v Poděbradech rozloučil „tréninkovým“ zápasem. „Nevím, jestli mě kluci už tolik nebránili, nebo jestli končím opravdu na vrcholu, ale dal jsem asi šest gólů, tak třeba mi ještě během podzimu zavolají,“ řekl s úsměvem v rozhovoru pro Deník Sirový.

Je vám teprve dvaatřicet let a už jste se rozhodl skončit s aktivní kariérou. Co vás k tomu vedlo?

No nevím, jestli teprve (smích), ale každopádně se mi v průběhu celé kariéry naštěstí vyhýbala vážná zranění, poslední dva roky tomu ovšem bylo přesně naopak. Měl jsem neustálé problémy s natrženým svalem a to asi rozhodlo. Vždy jsem vypadl na dva měsíce z tréninku a dostávat se do toho znovu a znovu mi ubíralo chuť.

S fotbalem jste toho prožil hodně. Na co nebo na koho nejraději vzpomínáte?

Úplně mě nenapadá jedna konkrétní věc. Ale rád vzpomínám na všechny vyhrané zápasy, turnaje, postupy, to bylo to, co mě vždy hnalo dopředu a je jedno, jestli to bylo v mládežnických kategoriích nebo v chlapech, ten pocit vítězství se prostě neomrzí. A na koho? Také bych asi nejmenoval jednu osobu, ale spíše na všechny, kteří dělali fotbal naplno a zároveň s nimi byla sranda a jedno jestli to byli spoluhráči nebo trenéři. A samozřejmě velké poděkování patří mým rodičům, kteří mě k fotbalu přivedli a společně se ségrou mé kariéře hodně obětovali.

Prošel jste řadou klubů. Působil jste ve Slavii, Bohemians, Vltavínu a mnoha dalších klubech. Kde se vám líbilo nejvíce a na který klub vzpomínáte nejraději?

Nejdelší část kariéry jsem prožil ve Slavii, kde jsem asi zažil i největší týmové úspěchy v mládežnických kategoriích a pak v Bohemians, kde jsem na chvilku nakoukl i do kabiny A týmu, což byl asi vrchol mé kariéry. Ale rád vzpomínám i na angažmá v Louňovicích, kde jsme z I.A třídy postoupili až do ČFL a byla to neskutečná jízda. No a pak na to poslední v Poděbradech, kde jsem strávil necelé dva roky a až na ta zranění jsem si fotbal a vše kolem zase užíval naplno díky skvělé partě.

Zahrál jste si s řadou vynikajících fotbalistů…

Je pravda, že ve Slavii a v Bohemce jsem se v ročníku 1987 až 1989 potkal se spoustou hráčů, kteří se nakonec prosadili ve velkém fotbale a s řadou z nich jsem v kontaktu dodnes. Zahrál jsem si například s Bořkem Dočkalem, Lukášem Váchou, Tomášem Necidem, Markem Suchým, Honzou Kovaříkem, Milanem Škodou, Davidem Bartkem, Honzou Morávkem a dalšími. V Bohemce jsem v šatně seděl vedle Karla Rady, kterého jsem jako malý sledoval na Euru 1996, ale spíš bych řekl, že jsem díky fotbalu poznal spoustu skvělých kluků, bez ohledu na to, jestli se z nich následně stali známí fotbalisté nebo ne. A za to jsem vděčný.

Naposledy jste hrál za poděbradskou Bohemii. Jaké jsou vaše dojmy z tohoto působení?

Jak už jsem zmiňoval v předchozí otázce, musím říct, že hlavně ty kladné. Mně se do Bohemky moc nechtělo kvůli vzdálenosti, protože to mám z Prahy nějakých šedesát kilometrů a už v té době, kdy mě lanařili, jsem uvažoval o konci kariéry. Ale jsem rád, že jsem ještě vydržel a za Poděbrady si zahrál se skvělou partou kluků. První rok bylo cílem se zachránit, protože jsem přišel po pátém kole a to jsme měli nula bodů. Záchrana se nakonec podařila a úspěšný byl i poslední podzim. Jaro nehodnotím, tam se odehrál jeden zápas, do kterého jsem ani vinou zranění nenastoupil.

V červnu jste se s poděbradským týmem také rozloučil „tréninkovým“ zápasem. Jaké to bylo loučení?

Nevím, jestli mě kluci už tolik nebránili, nebo jestli končím opravdu na vrcholu (smích), ale dal jsem asi šest gólů, tak třeba mi ještě během podzimu zavolají. Dělám si srandu. Byl jsem samozřejmě rád, že to kluky napadlo a mohl jsem si s nimi ještě kopnout a pak se rozloučit se sezonou u piva na rozlučce. Ale i klukům jsem říkal, že končím s fotbalem, ne s akcemi podobného typu s nimi (smích).

Vy jste známý tím, že pořádáte fotbalové kempy pro děti. Co vás na tom nejvíce baví?

Začal jsem asi před devíti lety podnikat s kamarádem v oblasti finančního poradenství a jelikož naši první klienti byli většinou sportovci, tak jsme se bavili i o jiných věcech než o financích a vzešlo z toho to, že jsme začali přidávat nějaké služby přímo pro ně jako je lékařská péče, individuální tréninky, mentální příprava atd. No a u jednoho takového sezení jsme se domluvili s Lukášem Váchou, že bychom začali dělat fotbalovou školu pod jeho záštitou a dva roky na to jsme se stejně tak domluvili s Bořkem Dočkalem, jehož školu pořádáme přímo v Poděbradech. A je to vlastně i nějaká forma toho, že jsem částečně u fotbalu zůstal. I když je okolo toho spousta náročné práce, tak nejvíce mě na tom baví, když vidím spokojené děti a to, že jsme jim umožnili si zatrénovat s jejich idoly, protože za nás nic takového nebylo.

Každý z vašich kempů má patrona, vždy se jedná o známé fotbalisty. Jak těžké je domluvit spolupráci?

Tohle je asi individuální, u nás to vzniklo celkem spontánně, tím že se s Vašonem (Vácha) a s Bořkem (Dočkal) znám od malička a oba tomu byli naklonění, tak to až tak náročné v tomto směru nebylo. Ale celkově si myslím, že je důležité, aby o to měl potenciální patron zájem, protože přemlouvat někoho následně, aby za dětmi přijel a podobně není úplně příjemné, ale to naštěstí není náš případ.

I když jste skončil s aktivním hraním, hodláte nějakým způsobem zůstat u fotbalu?

V tuhle chvíli pouze formou těch kempů a pracovních věcí, které se týkají fotbalu. Měl jsem ještě nějaké nabídky, ale zatím říkám ne. Nevylučuji, že mi to začne chybět, ale teď se věnuji přítelkyni a děláme jiné sporty – jezdíme na kole, chodíme na golf. Sám si ještě zajdu zahrát hokej, takže těch aktivit je dost i mimo fotbal.

Jan SIROVÝ

Bydliště: Praha

Narozen: 26. května 1988

Zaměstnání: finanční poradce

Znamení: Blíženec

Další oblíbené sporty: hokej, cyklistika, golf

Oblíbené jídlo: pizza

Oblíbené pití: mojito

Oblíbený film: Gladiátor