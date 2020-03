V prvním čtvrtfinálovém utkání Italského poháru se navíc hattrickem podílela na demolici Empoli 6:0 a zaznamenala tak první třígólový zápis v soutěžním utkání po příchodu do Itálie. „Holky mi pak říkaly Bomber a hecovaly mě, kdy budou další góly,“ popisuje devatenáctiletá rodačka ze Znojma

Jaký je to pocit připsat si hattrick v dresu Juventusu?

Samozřejmě je to skvělý pocit. Jsem především moc ráda, že jsem dostala příležitost hrát od první minuty. Chtěla jsem se chopit šance a ukázat, co ve mně je.

Od týmových kolegyň jste si po třígólovém zápisu vysloužila přezdívku Bomber. Potěšilo vás to?

Určitě. Holky mi pak pořád říkaly ciao Bomber a pošťuchovaly jsme se. Hned dodaly, že v dalších zápasech očekávají taky góly. (úsměv)

Stál vás hattrick něco do kabiny?

Musela jsem připravit jídlo, ale ještě nejsem moc dobrá kuchařka, tak jsem ho radši koupila. Donesla jsem jim nějaké dezerty.

Po trefách v poháru jste se navíc stala první hráčkou, která v dresu Staré dámy skórovala ve všech soutěžích. Mělo to ohlas?

Za to jsem musela taky donést jídlo do kabiny, takže si holky pochutnaly dvakrát. Byly rády a pořád se ptaly, kdy bude další hattrick. Ještěže teď máme reprezentační pauzu. (smích)

Jaká byla vaše reakce na to, že se vám povedl takový kousek?

Fotku s článkem mi poslala naše vedoucí, byla jsem v tu chvíli strašně překvapená. Nechápala jsem, že jsem první hráčka, které se to podařilo. Měla jsem strašnou radost.

Přišlo vám hodně gratulací?

Napsalo mi hodně lidí. Ženský fotbal u nás začíná sledovat víc a víc lidí, z toho mám velkou radost.

Do Juventusu jste přestoupila loni v létě. Jak náročné bylo přivyknout si na italský fotbal?

Bylo to hodně náročné, hlavně komunikace. První měsíc jsem vůbec ničemu nerozuměla. Na tréninku to prostě valilo, nestíhala jsem. Měla jsem balon a po třech sekundách byl fuč. Hned jsem se musela zorientovat a znovu valit. Říkala jsem si, že je to náročné. Postupem času se to ale hodně zlepšilo. Především díky tomu, že využívám možnost individuálních tréninků.

Kolik se vás na nich schází?

Asi sedm hráček. Trenérky se vždycky zeptají, kdo chce a my se pravidelně hlásíme. Většinou trénujeme dopoledne. Po posilovně máme sprinty a změny směru. Následně individuální tréninky, což znamená tři tréninkové jednotky za den. Je to náročné, ale pomáhá mi to.

Cítíte, že musíte jako cizinka víc makat?

Myslím, že ano. Každý klub si prosazuje domácí hráčky. Fotbalistky ze zahraničí musí víc bojovat. Ukázat, že na to mají.

Na čem jste dosud nejvíc zapracovala?

Dřív jsem moc nevyužívala svoji výšku. (Stašková měří 181 cm – pozn. red.) Pracovala jsem tedy především na tom, abych vepředu udržela balon. Měla jsem tréninky zaměřené na techniku a hlavně na udržení míče na noze. V tom jsem se posunula. A rozhodně taky fyzicky.

Andrea Stašková



Fotbalistka Andrea Stašková se narodila 12. května 2000 ve Znojmě. S fotbalem začala ve čtyřech letech. V roce 2016 přestoupila ze Znojma do pražské Sparty, kde se stala jednou z klíčových opor. V rudém dresu získala dvakrát double, tedy triumf v domácí soutěži i poháru. V sezoně 2018/2019 vstřelila ve 20 zápasech 32 branek a stala se nejlepší střelkyní české ligy. Loni v létě přestoupila do Juventusu. V letech 2017 a 2018 byla zvolená největším talentem českého ženského fotbalu. Od mládežnických kategorií pravidelně navléká reprezentační dres. V roce 2017 vedla výběr do sedmnácti let jako kapitánka na světovém šampionátu, který hostila Česká republika. Momentálně nastupuje za dospělou reprezentaci, se kterou letos v kvalifikaci zabojuje o postup na mistrovství Evropy 2021.

Jaký je hlavní rozdíl mezi italskou a českou soutěží?

V Itálii je každý tým kvalitní. Hra je rychlejší a víc o soubojích. V české lize jsme hrály dobrý zápas prakticky jen v derby proti Slavii.

Do hry pravidelně naskakujete jako střídající hráčka, přesto jste stihla dát osm gólů. Jste s bilancí spokojená?

Už se to zvedá, daří se mi skórovat. Před reprezentační pauzou byl v plánu ještě pohárový zápas, ve kterém jsem měla nastoupit v základní sestavě, ale zrušili ho kvůli koronaviru. Smála jsem se, že mi to snad udělali schválně. (úsměv)

V Itálii se v posledních dnech nákaza hodně rozšířila. Udělilo vám vedení klubu před reprezentační přestávkou nějaké pokyny?

Vedení mělo největší strach z toho, abych nezůstala někde v karanténě. Už mám pořízenou speciální roušku, takže na letišti si ji nasadím a radši se nebudu ničeho dotýkat. (smích) Jinak si ale myslím, že paniku dělají jen média. V Turíně jsem nepotkala nikoho s rouškou.

Řešily jste koronavirus se spoluhráčkami v kabině?

Jen chvíli, pak jsme se situaci snažily spíš zlehčit. Řekly jsme si, že to nebudeme řešit a necháme to být. Soustředily jsme se hlavně na trénink.

Byla ve hře varianta, že vás klub na reprezentační sraz nepustí?

Vedení o tom hodně přemýšlelo. I s ohledem na to, že italské holky mají letět s národním týmem do Portugalska. AC Milán nechce pustit některou z hráček na sraz, vedení o ni má strach.

Zmínila jste, že jste měla před reprezentační pauzou nastoupit v pohárovém utkání od první minuty. Vnímáte to tak, že jste si brankami řekla o větší herní vytížení?

Určitě, na hřišti už dostávám víc prostoru. Za to jsem moc ráda.

Vaše největší konkurentka v útoku Cristiana Girelliová se šestnácti brankami vévodí tabulce střelkyň italské soutěže. Jak těžké je bojovat o místo s takovou hráčkou?

S Cristianou si na hřišti dobře rozumíme. Samozřejmě je těžké prosadit se přes ni. Je to kvalitní hráčka a má víc zkušeností. Rozumím tomu, že dostává přednost přede mnou. Na druhou stranu jsem o dost mladší a pořád mám čas prosadit se do základní sestavy. Jsem ráda i za pozici střídající hráčky.

Italská kanonýrka je o deset let starší než vy. Učíte se od ní?

Jasně. Po tréninku někdy zůstáváme na hřišti a zkoušíme různé věci. Třeba zahráváme přímé kopy a radí mi, jak mám míč zakroutit. Na tréninku spolu chodíme do dvojice. Chodí přede mnou a říká mi třeba, jak si mám seběhnout. Hodně mi pomáhá.

Pomohly vám spoluhráčky po přestupu s aklimatizací?

Před příchodem do Itálie jsem byla na zkoušce ještě v Německu. Tam se mnou nikdo nechtěl komunikovat. Holky mě jen pozdravily a to bylo všechno. Po příjezdu do Itálie jsem byla mile překvapená. Když jsem nerozuměla, tak mi všechno přeložily do angličtiny. Jedna spoluhráčka mi pomáhala se stěhováním. Jsem moc ráda, že jsem zapadla.

V týmu je několik dalších zahraničních fotbalistek. Jak spolu v kabině komunikujete?

Italky ze začátku nechtěly moc mluvit anglicky, ale potom se to zlepšilo. Nejdřív se asi trošku styděly. Teď komunikujeme anglicky, ale každý týden máme dvě hodiny italštiny s učitelkou. Snažíme se v kabině s domácími hráčkami mluvit co nejvíc italsky. Ať vidí, že máme snahu naučit se jazyk.

Jak vám italština jde?

Snažím se, ale je to pro mě docela složité. Mění se tvary, člověk musí víc přemýšlet. Italština je těžší než třeba angličtina. Už jsem ale hodně pochytila. Obecně rozumím, ale ještě mi váznou odpovědi. Doufám, že se to zlepší. Dostala jsem domácí úkoly, tak je budu dělat na reprezentačním srazu.

Zvykla jste si už na život v zahraničí?

Od patnácti let jsem bydlela sama v Praze, takže jsem zvyklá spoléhat sama na sebe. Ze začátku mi dělalo problém, že je ode mě rodina deset hodin cesty autem. Na druhou stranu jsou to jen dvě hodiny letadlem, to je v pohodě. Už jsem si zvykla a Itálie se mi zalíbila. Hlavně jídlo a káva. (smích)

Italové jsou hodně temperamentní národ. Překvapilo vás něco?

Vůbec nechtějí mluvit anglicky. Kamkoliv přijdu, musím komunikovat italsky. Před odletem na reprezentační sraz jsem šla do lékárny a chtěla jsem sehnat roušku. Začala jsem mluvit anglicky a lékárník mi vůbec nerozuměl. Tak jsem něco mrmlala italsky. Když zjistil, že jsem hráčka Juventusu, tak mi hned jednu prodal. Nakonec jsme se ještě vyfotili.

V Itálii jste tedy spokojená?

Určitě. Strašně se mi líbí móda Italů. Už jsem ji pochytila a proměnila celý šatník. První měsíc jsem snad nakupovala jen oblečení. (smích) Když jdu po ulici, tak obdivuju kombinace, které místní nosí. Holky v kabině taky občas vytáhnou moc pěkné kousky. Někdy i dost křiklavé věci, třeba celou růžovou soupravu.

Ženský fotbal v Itálii hodně táhne. Poznávají vás lidé na ulici?

Stává se to. Třeba když jsem byla s kamarádkou platit v obchodním centru pokutu za parkování. (smích) Přiběhli za námi fanoušci a chtěli se fotit. Podporují nás a drží palce. Když jedeme na zápasy v klubovém autobusu, tak si nás z ostatních aut točí. Čekají na nás na hotelech, fotbal milují.

To je asi velká změna oproti životu fotbalistky v České republice…

To jednoznačně. U nás ještě není ženský fotbal tak moc rozšířený, i když se to postupně zvedá. Italové mají na domech třeba velké plakáty s hráčkami Itálie. V tomto směru je to velký rozdíl.

Už po přestupu vás klub vítal s velkou pompou. Nechybělo video z letiště nebo fotky s představiteli klubu. Jak jste se cítila?

Byla jsem překvapená, protože jsem něco podobného nikdy nezažila. Absolvovala jsem testy ve speciálním lékařském centru Juventusu a pak mě vzali na prohlídku stadionu. Setkala jsem se s Pavlem Nedvědem, z čehož jsem měla obrovskou radost. Navíc se mnou jel taťka, který miluje fotbal i Juventus, takže si to taky moc užil.

Udělila vám česká legenda do začátků nějakou radu?

Určitě. Řekl mi, ať hodně makám, že se pak výsledky ukážou.

Na vánočním večírku jste se zase potkala s hráči mužského týmu. Jaké to bylo?

Odmalička jsem měla sen, že jednou potkám svůj dětský idol Cristiana Ronalda. Ten se splnil. Měla jsem obrovskou radost. Byli tam ale i jiní skvělí hráči, třeba Dybala nebo Buffon. Nejvíc mě pobavilo, když jsme šli na pódium. Nejdřív šli muži a pak mě holky postrčily, že jdeme taky. Zařadila jsem se a najednou koukám, že po levém boku mám Ronalda. Na druhé straně byl zase Dybala a Buffon. Říkala jsem si, že jsem se postavila fakt dobře. (úsměv)

Prohodila jste s někým pár slov?

Mluvit s Ronaldem bylo bez šance, protože kolem sebe měl ochranku. S Dybalou jsme si chvilku popovídali o fotbale.

Přicházíte přes rok s mužským týmem vzájemně do kontaktu?

Nedávno jsme měli společnou akci na stadionu pro mládež. Teď nám navíc mají stavět nový stadion vedle hlavního stadionu mužů, takže se možná budeme potkávat ještě častěji.

Chodíte se dívat na jejich zápasy?

Určitě. Máme lístky od vedení, takže chodíme koukat skoro na každé utkání.

Jejich zápasy navštěvují tisíce lidí. Jak je to s diváky na ženských duelech?

Nejvíc jich přišlo, když jsme hrály Ligu mistrů proti Barceloně. To přišlo na stadion osm tisíc lidí, bylo úplně plno. Minulý rok zase holky hrály proti Fiorentině na hlavním stadionu. Přišlo na ně pětatřicet tisíc lidí, což bylo asi nejvíc, co kdy dorazilo. Momentálně máme menší stadion, takže chodí něco okolo tisícovky.

Osm tisíc diváků je oproti skromným návštěvám v české lize velká změna. Objevila se nervozita?

Byla jsem trošku nervózní, ale pak to ze mě spadlo. Před tolika lidmi jsem hrála už na mistrovství Evropy do sedmnácti let, které hostila Česká republika. Tehdy na nás v Plzni přišlo jedenáct tisíc lidí. To jsem měla větší hrůzu, protože jsem musela obstát jako kapitánka. Chtěla jsem tým dovést k dobrému výsledku a předvést kvalitní hru.

Barcelona vás nakonec v Lize mistrů vyřadila. Šlo o velké zklamání po suverénní jízdě v domácí soutěži i poháru?

To nás mrzelo ze všeho nejvíc. Při losování soupeře jsme zrovna byly na turnaji a přenos společně sledovaly. Sázely jsme se, koho chytneme. Ve hře byla i Sparta nebo Slavia. Já jsem napsala právě Spartu. Daly jsme každá euro a netrpělivě čekaly, koho chytneme. Když losující vytáhl Barcelonu, tak začaly všechny holky nadávat. Šlo o nejtěžšího soupeře, jakého jsme mohly chytnout. Na druhou stranu je to obrovská zkušenost.

V odvetném utkání jste ale vstřelila gól. Jaké to bylo?

Naskočila jsem jako střídající hráčka a všichni na střídačce mě před nástupem na plac hecovali, ať dám gól. A já jsem se po dvou minutách fakt trefila. Byla jsem až sama překvapená. (úsměv)

Jaké jsou momentálně vaše cíle?

Vyhrát s Juventusem domácí soutěž, pohár a ještě vstřelit pár branek, ať co nejvíc pomůžu týmu.

Tento týden s národním týmem absolvujete turnaj na Kypru, kde poměříte síly s Finskem a Mexikem. Jde o dobrou přípravu před kvalifikačními zápasy o postup na mistrovství Evropy 2021?

Měly jsme hrát ještě s Chorvatskem, ale dozvěděly jsme se, že jeden z týmů nepřijede, takže pořadatelé museli změnit celou tabulku. Chtěla jsem si zahrát proti Finsku i Chorvatsku, protože tam hrají moje klubové spoluhráčky. Před odletem jsme se vzájemně hecovaly. Chorvatská spoluhráčka je gólmanka, takže holky v kabině nejdřív hecovaly mě, kolik jí dám gólů a pak zase ji, kolik šancí mi chytí. (úsměv)

Těšíte se už na ostré boje o Euro?

Stoprocentně. Reprezentovat svoji zemi je největší čest.

Po třech zápasech držíte ve skupině druhé místo se ztrátou jednoho bodu na první Španělky. Jak náročné bude pozici udržet?

Hodně náročné. Viděly jsme utkání Polek proti Španělkám, které skončilo remízou. Rozhodne poslední dvojzápas skupiny právě proti Polsku. Španělsko si pravděpodobně první příčku uhlídá a my s Polkami budeme bojovat o druhou. Moje klubová spoluhráčka je Polka, takže už jsme se stihly trošku hecovat. (úsměv)

První kvalifikační duel letošního roku odehrajete v polovině dubna proti Španělkám, se kterými jste na podzim padly 1:5. Očekáváte tuhý boj?

Když si člověk uvědomí výsledek prvního vzájemného zápasu, tak to není moc příjemné. Nepodaly jsme v něm dobrý výkon. O to víc mě mrzí, že jsme zrovna hrály doma. Ale poučily jsme se a doufám, že se nám dubnový souboj povede o hodně víc.