Na jisté odloučení jsou u Součků zvyklí. Malý Tomáš již od deseti let jezdil hrát na Slavii do Prahy. Především zásluhou řidiče-dědečka.

Později působil kromě Prahy ještě dál na severu, v Liberci. V roce 2020 potom přestoupil do londýnského West Hamu United. Pořádná štreka na cesty za synem. „Každý pátý týden jsem v Anglii na fotbale,“ přiznává ale nevzrušeně František Souček. „Samozřejmě ho vídáme například i při srazech reprezentace, takže jsme spolu relativně často,“ vypráví s úsměvem.

Alespoň minimální kontakt umožňuje také současná virtuální technika. „Samozřejmě ho sledujeme i na dálku, vidíme každý zápas v televizi,“ přikyvuje otec.

První krůčky sice udělal syn v havlíčkobrodské Jiskře také pod dozorem táty, pro rady si už ale sedmadvacetiletý kapitán české reprezentace k němu dávno nechodí. „Teď už ne,“ pobaví dotaz Františka Součka. „Když jsem ho trénoval, hrál tady v Brodě, nebo ještě i na Slavii, tak jsme si občas něco řekli, poradil jsem mu. V této chvíli už má ale něco za sebou a je to dospělý chlap. Tomu není potřeba radit.“

Načerpat naopak nějaká moudra pro vlastní trénování drobotiny na Vysočině ale přes časté cesty do Londýna není možné. Mládežnická akademie West Hamu je mu zapovězena. „Kdepak. Tam se vůbec nedostanete,“ potvrzuje Souček.

Stejně, jako se letos nedostal synův tým do finále Evropské ligy, ani si nesplní sen o Lize mistrů. „Samozřejmě že ho, stejně jako celý tým, vyřazení z Evropské ligy mrzelo,“ prozradil starší Souček. „Postoupit do finále se jim nepovedlo, o čemž podle mého rozhodla jedna hrubá chyba. Vyloučení hráče už v devatenácté minutě utkání. (Aaron Cresswell - pozn. aut.) To ten druhý zápas ve Frankfurtu ohromně ovlivnilo.“

Klidným naopak nechávají Františka Součka různě prosakující zprávy o přestupu Tomáše z West Hamu pryč. Například do Juventusu. „Jsou to především spekulace novinářů. Tohle já vůbec neřeším,“ uzavírá přesvědčivě pyšný otec.