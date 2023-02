Aby toho nebylo málo, nastoupí Zbrojovka v sobotu od šesti hodin večer na hřišti vedoucí Slavie Praha ještě bez Josefa Divíška, jenž za červenou kartu vyfasoval dvouzápasovou stopku, a bez Filipa Blechy, jenž v Brně hostuje právě z vršovického klubu a hrát nemůže. „Navíc si Alli z utkání s Plzní odnesl tržnou ránu na noze. Uvidíme, jak to s ním bude,“ okomentoval stav nigerijského záložníka.

Jenže v případě této trojice nejde o dlouhodobé absence, na rozdíl od Fouska se Součkem. „U obou šlo o hodně nešťastné situace. Adam špatně upadl po kontaktu se soupeřem a spadl na rameno. Suk nejprve stoupl na nohu Mosquerovi, noha se mu smekla a vyvrtl si kotník. Nešťastné náhody,“ líčil Dojčan.

Zatímco Fousek dostal ortézu na rameno nejméně na tři týdny, než ho začne vůbec rozhýbávat, u Součka zatím není jasné, jak dlouho léčení potrvá. „Řeší se, zda tam nemá nějaké zranění staršího data, náš zdravotní tým se o něho stará, ale přesné informace nemám. Myslím, že bude mimo hru v řádech týdnů. Kotník se musí doléčit, aby se zranění nevracelo. Vím, o čem mluvím ,“ řekl asistent kouče Richarda Dostálka.

Přitom Fousek i Souček zažili povedenou zimní přípravu a pro trenéry byli jasná volba do základní sestavy. „Jejich zranění nám hodně narušila plány, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Adam ukazoval dobrou formu, v generálce se Slovanem sehrál velmi slušný zápas, ale v prvním kole se zranil tak brzy, že to nemohl ani potvrdit,“ litoval Dojčan.

Souček v Mladé Boleslavi nehrál kvůli karetnímu trestu z podzimu, proti Plzni už vyběhl od první minuty. „Suk se dostal asi do nejlepší formy, jakou kdy měl. Oba nám budou hodně chybět, bohužel sport takové situace přináší a musíme na ně reagovat. Není lehké nahradit kvalitu těchto dvou hráčů, neštěstí jednoho však znamená štěstí druhého. Jsem zvědavý, jak se s tím vypořádají hráči, kteří dostanou prostor,“ přemítal Dojčan.

ORIGINÁLY V KÁDRU

Typologicky ovšem Fousek i Souček představují v brněnském kádru originály, které se těžko nahrazují. „Adam je velmi technický hráč s citem pro hru, má dobré vidění, přihrávku dopředu. Suk je zase vítězný typ, hodně silný v soubojích, dobře drží prostor. Právě atributy jako soubojovost a vítězná mentalita, která se v něm probudila, nebude jednoduché nahradit. Samozřejmě pokud by vypadli Ševa nebo Texlík, taky to bude problém. Jsou to taky originály, nemáme stejné hráče,“ zmínil asistent Michala Ševčíka s Jiřím Texlem.

Aby trenéři zacelili místo po dlouhodobě zraněných fotbalistech, uvažují také o změně rozestavení. „Přiznám, že si s touto myšlenkou pohráváme, máme v hlavě určité varianty. Samozřejmě se nabízí i možnost náhrady kus za kus. Vypadl nám i Bleška, který taky hrál v solidní formě,“ připomněl Dojčan, že na pozici defenzivního záložníka teď jasná alternativa schází.

A takové starosti řeší brněnský nováček, který v posledních pěti prvoligových kolech získal jediný bod, před utkáním na hřišti lídra tabulky. „Máme víc starostí než radostí, ale pevně věřím, že jsme natolik silní jako tým i klub, že se dokážeme z problémů dostat,“ prohlásil.

Slavia ovšem doma vyhrála všech devět zápasů ligové sezony a je tam nejlepší tým soutěže. „Narazíme na nejkreativnější české mužstvo, které pravidelně doma hraje s velkým elánem a soupeřům dokáže nasypat hodně gólů. Pevně věřím, že se s tím popasujeme a porveme se o dobrý výsledek. Nastoupíme proti týmu ošlehanému evropskými poháry a vyzkoušíme si, zda bychom obstáli na takové úrovni. Mrzí nás jen, že se nemůžeme měřit v plné síle, bohužel takový je život, na to se nevymlouváme. Nebude to pro nás nic lehkého, ale kdo se bojí, nesmí do lesa,“ pronesl Dojčan.