Jak jste reagoval na reprezentační pozvánku?

Přijal jsem ji pozitivně a ani chvíli jsem o tom nepřemýšlel. Byl jsem na víkend na návštěvě u rodičů a když mi zavolali, rychle jsem se sbalil, dojel si ještě pro nějaké věci a okamžitě vyrazil.

Co vás po příjezdu do Olomouce čekalo?

Dorazil jsem na hotel v osm hodin večer a do hodiny nás otestovali na koronavirus. Pak jsme se zavřeli na pokoji a vylezli až v neděli kolem jedné odpoledne. Ani jsme nevěděli, kdo všechno na srazu vůbec je. (usmívá se)

Už jste po návratu trénoval s týmem ve Zbrojovce, jak vás spoluhráči přivítali?

Všichni mi to přáli a gratulovali mi. Měl jsem opravdu hodně zpráv, což mě potěšilo. A samozřejmě taky něco přispěju do klubové kasy. (usmívá se)

Jak svůj reprezentační debut hodnotíte?

Jsem rád, že jsem se na hřiště dostal a měl i gólovou příležitost. Jde určitě o neskutečný zážitek, na který budu dlouho vzpomínat.

V závěru jste nastřelil tyč. Jak zpětně vidíte svou šanci?

Byl to super roh od Potyho (Roman Potočný – pozn. red.). Míč proletěl vápnem a chtěl jsem ho jen lehce dát hlavou na zadní tyč. Konec mohl být o něco veselejší, ale bohužel to nevyšlo.

Co pro vás znamená první start v reprezentaci?

Samozřejmě si všichni uvědomujeme, za jakých okolností jsme se tam dostali, ale jde o obrovskou motivaci, abych se dostal aspoň do výběru do jedenadvaceti let.