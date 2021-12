Dělají vám i s blížícími se Vánocemi radost nějaké dárky?

Mně udělají radost věci na sportování. Máme několik vnuků a vnuček, takže se dárky nějak přerozdělí, když se něco dostane i ke mně, je to dobré. (úsměv)

Pořád se udržujete v kondici tenisem?

Na tenis si zajdu pořád, chodíme celá léta do Jundrova už od té doby, kdy nás s Karlem Kroupou pozvali z Lužánek na nějaký domácí turnaj. Pomohla mi operaci umělého kloubu před deseti lety, byl jsem rád, že můžu na tenis a na fotbálky, běhat, vůbec mě to neomezovalo.

A dělá vám radost současná Zbrojovka, která vede druhou ligu?

Samozřejmě ji sleduji, byl jsem se tam několikrát podívat. Některé zápasy nebyly žádný velký trhák, spíš mě překvapilo, že nějaká mužstva přijela a hrála v Brně rovnoměrnou partii. Myslel jsem si, že jsme schopní ve druhé lize některé soupeře přehrát trochu suverénněji, ale důležité bylo, že zápasy dohráli hráči až do konce. Hlavně padaly góly v posledních minutách, takže se to vyplatilo. Další super výsledek byl na závěr v Opavě, výhra 2:0 pomohla euforii. Jsem rád, když jdu na tribunu, potkáme se s klukama, bývalými spoluhráči, pozorujeme utkání a můžeme si ho vyhodnotit.

Přichází s narozeninami doba ohlédnutí za vaší úspěšnou kariérou?

Zážitky ve mně hlavně z let 1978 a 1980 samozřejmě dál zůstávají, ale jako ve všem se to nedá pořád donekonečna opakovat. Jsem na to pyšný a jsem rád, že to proběhlo. Na základě olympiády jsem se dostal do Belgie na zahraniční angažmá. Když jsme měli setkání olympioniků, vzpomněl jsem si při besedě na přípravu olympijského mančaftu, ve které jsme za trenéra Havránka prolétli celou Brazílii až k Amazonce. Další rok jsme v přípravě hráli v Mexiku. Při sportu jsem se podíval tam, kam bych se možná jinak nedostal.

Rostislav Václavíček drží rekordní sérii 280 odehraných utkání bez přerušení.Zdroj: FC Zbrojovka Brno

Čeho se vážíte víc, olympijského zlata z Moskvy 1980, nebo titulu se Zbrojovkou Brno o dva roky dřív?

To se těžko porovnává. Titul je dodneška jediný pro Zbrojovku, zlatá olympijská medaile v Moskvě je taky něco unikátního. Oba turnaje pro mě byly velmi úspěšné a jsem na to pyšný.

Stále držíte úctyhodný rekord, odehrál jste 280 prvoligových utkání v řadě. Než jste začal sčítat utkání bez absence, vás však v úvodní sezoně za Zbrojovku vyřadil protihráč.

Tenkrát jsme hráli na Interu a Ladislav Jurkemik mě trefil snad z deseti metrů na mokru zezadu balonem do hlavy. Měl hrozný nákop a skončil jsem v Bratislavě v nemocnici, ale chyběl jsem snad jen jeden zápas.

Jak se poslouchá, že váš rekord sotva někdo překoná?

Vážím si, že jsem toho odehrál tolik bez přerušení, považuji to za velký úspěch. Tehdy byla trochu jiná dobra, fungovalo to jinak se žlutým a červenými kartami. Myslím, že jsem byl dobře připravený, vyhýbala se mi těžká zranění, až před pár roky umělé koleno. K tomu jsme měli super mančaft napřed pod Havránkem, potom pod koučem Masopustem.

Za tu dobu jste však viděl jen šest žlutých karet, takže ani současná pravidla o trestech za ně by vám nebránila dál hrát.

Možná mi někdo v minulosti vyčítal, že jsem na stopera moc hodný. Každý jsme byli jiný typ. Třeba Honza Klimeš to mydlil pod tribunou a dělal jiné akce, my se ve dvojici s Karlem Dvořákem doplňovali a vyhrávali jsme hlavně hlavičky a souboje v šestnáctce, což bylo pro mužstvo důležité.

Pomohla vám k takové šňůře bez přerušení pozice uprostřed obrany?

V Prostějově nebo v Ostravě jsem hrál záložníka, až po příchodu do Zbrojovky ze mě trenér Havránek udělal stopera. Hrál jsem ze zadní pozice, což mi nejspíš taky pomohlo, že jsem odehrál devět a půl sezony bez přerušení. Samozřejmě hráči vepředu jako Karel Kroupa, Karel Jarůšek, Petr Janečka nebo Víťa Kotásek dovedli jiné věci, jako dát si ve vápně balon na prsa a vstřelit gól.

Rostislav Václavíček slaví 75. narozeniny.Zdroj: FC Zbrojovka Brno

V nejvyšší soutěži jste jich vstřelil třináct, utkvěl vám některý v paměti?

Nějaký počet jsem vstřelil při standardních situacích, ale nemůžu říct, že bych dal takový významný gól, který o něčem rozhodoval.

Podle klubových statistik jste ve své sérii bez pauzy nejčastěji nastupoval proti Mariánu Masnému ze Slovanu Bratislava, dohromady devatenáctkrát. Na jakého protihráče vzpomínáte?

Hrál jsem proti takovým typům jako Zdeněk Nehoda, což byl nepříjemný útočník, samozřejmě Laco Petráš z Interu, se kterým jsem se často setkával na hřišti. Když se vhazoval aut kolem šestnáctky, už mě uklidňoval a ptal se: Rory, jak to jde doma, co děti? Byl výbušný typ a jak dostal balon, hned mazal na naši bránu. To byl takový klenot.

Říkali vám Rory?

Zkráceně Rosťa. Vzniklo to, když jsem byl v Belgii, protože neuměli vyslovit moje jméno. Rostislav Václavíček pro ně bylo hrozné, tak to zkrátili. (úsměv)

Nejčastěji jste při vaší sérii nastupoval s Vítězslavem Kotáskem, dohromady ve 252 utkáních. Co byla jeho doména?

To byl fotbalista strašně platný pro mužstvo, který si odehrál svoje. Plnil speciální úkoly a ještě jako záložník dal přes padesát gólů.

Ani jednou jste nebodoval v Nitře, bylo tam prostředí v něčem zvláštní?

To ani nevím,. Pro nás byla vždycky konkurenční Dukla a pražské mančafty. Jestli se nám nedařilo v Nitře, nebo s Bohemkou, si nevybavuji. Jen vím, že Bohemce jsme dali kuriózní góly s Pepou Hronem.

Jak oslavíte vánoční svátky?

Jsme domluvení, že se vždy sejdeme společně na druhý sváteční den a hlavně se slézáme ještě na Silvestra zvečera, než se se všichni rozjedou. Máme společné posezení, kde si dáme mořské potvory, děcka mají strašně rády krevety a podobně.