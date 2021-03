To ovšem nevylepšilo svízelnou situaci Jihomoravanů, kteří se po 22. kole nejvyšší soutěže dál krčí na šestnácté a tedy první sestupové pozici. „Vezeme si z Karviné bod, ale chtěli jsme samozřejmě tři. Myslím, že jsme si za tím šli celý zápas víc, nepamatuji si velkou šanci Karviné kromě gólu. Měli jsme hodně střel a byli lepší, podařilo se nám bohužel už jen vyrovnat,“ litoval brněnský stoper Luděk Pernica, jehož hlavička zajistila remízu v Karviné.

MFK Karviná – Zbrojovka Brno 1:1 (1:0)

Branky a asistence: 11. Tavares – 66. Pernica (Pachlopník)

Rozhodčí: Franěk – Horák, Vodrážka

Žluté karty: 71. Jursa, 87. Mangabeira – 15. Hlavica, 63. Fila

MFK Karviná: Bolek – Jursa, Santos, Šindelář, Bartošák – Smrž (74. Qose), Mangabeira – Mikuš (47. Siňavskij), Herc (90+2. Kokovas), Tavares (74. Haša) – Papadopulos (C) (90+2. Janečka)

FC Zbrojovka Brno: Floder – Jakub Šural (C), Hlavica (46. Dreksa), Pernica – Štepanovský (64. Reiter), Bariš (64. Přichystal), J. Sedlák, Jan Moravec, Pachlopník – Růsek, Hladík (46. Fila)

Mužstva, která se v tabulce nacházejí bezprostředně nad Zbrojovkou, brala plný počet bodů. Čtrnácté Teplice porazily Opavu 3:1 a patnáctá Mladá Boleslav vyhrála v Českých Budějovicích 3:1. „Zápasy ostatních sledujeme, ale soustředíme se na sebe. Potřebujeme utkání za tři body, hlavně je musíme získávat doma. V zápasech přitom nebýváme horší,“ poznamenal Pernica.

Mladá Boleslav má čtyřbodový náskok, Teplice získaly ještě o tři body navrch. Do konce ročníku přitom schází už jen dvanáct kol. „Chci a potřebuji zachránit Zbrojovku, ať zůstane v lize,“ prohlásil brněnský zadák, který na jihu Moravy hostuje z Plzně.

Už v jedenácté minutě se po nedůrazu v hostující obraně dostal ke střele brazilský útočník Rafael Tavares a poslal Karvinou do vedení. V 66. minutě Ondřej Pachlopník krásným centrem našel hlavu Pernici, který zblízka vyrovnal. „Hned po zápase si v kabině jak Dreksič, tak Šury (Pavel Dreksa a Jakub Šural – pozn. red.) gól připisovali, dělali si srandu, zda jsem to vůbec tečoval. Říkal jsem jim, že to byl jasně můj gól, balon spadl na moji televizi a instinktivně jsem ho jen lízl,“ usmál se autor vyrovnávací trefy.

Přitom chvíli předtím mohla Karviná rozhodnout, jenže Christián Herc vyřešil brejk dvou na jednoho špatně, přihrávku na Tavarese zablokoval vracející se Sedlák. „Byla to velká šance, kdybych přihrávku nepokazil, určitě by ji proměnil a bylo po zápase. Štve mě to,“ kál se slovenský záložník.

Vzápětí Zbrojovka nedotlačila míč po závaru za brankovou čáru, ale z následného rohu se prosadil Pernica. Brňané ve druhém poločase tlačili, na konci mohl duel převážit na hostující stranu Antonín Růsek, jenže těsně minul. „Postupem času se náš výkon zvedal, soupeře jsme přehrávali a měli jsme víc příležitostí ke vstřelení branky, ale dali jsme jednu a odvážíme si jen bod. Beru to jako ztrátu. Ukázali jsme naši sílu, bohužel se opakovala naše malá efektivita v pokutovém území,“ litoval po utkání kouč Richard Dostálek.

Obě mužstva se prala s těžkým terénem, který přinesl hodně vzdušných soubojů a málo pohledných kombinačních akcí. „Terén určitě fotbalu vadil, do toho vítr, což na kombinační hru moc není. Nebylo to o fotbale, spíš se bojovalo. Mohli jsme to zvládnout lépe, přesto myslím, že je remíza zasloužená a bod musíme brát,“ uvedl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Pernica si vzdušné bitvy s karvinským kapitánem Michalem Papadopulosem užíval. „Zaskákali jsme si, nebudu tvrdit, že hlavičkové souboje nemám rád. Vyhledávám je, jsou jak moje doména, tak i Pavla Dreksy nebo Kuby Šurala. Čím víc soupeři dají balon do vzduchu, tím jsem jistější a sebevědomější,“ dodal stoper.