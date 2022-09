To ovšem Zbrojovku mrzet nemuselo. V 89. minutě totiž Fousek korunoval svůj teprve sedmiminutový pobyt na hřišti rozdílovou trefou, na kterou mu asistoval hlavou Řezníček. „Ani jsem to ideálně netrefil a vykopl krtka. Před brankářem míč zvláštně skočil. Pro nás dobře, že skončil v síti. Na hřišti jsem byl jen krátce, což pro fotbalistu není ideální, ale pro mě skvěle, že se nám povedlo otočit,“ radoval se nečekaný hrdina Fousek.

Brňané oproti nedělnímu souboji protočili sestavou, aby při náročném programu pošetřili síly. Trenér Richard Dostálek provedl čtyři změny v základní sestavě, vynucená byla náhrada nemocné brankářské jedničky Martina Berkovce, jehož zastoupil Jakub Šiman.

Na lavičce zůstali oproti předcházejícímu zápasu Řezníček, Jiří Texl nebo Jakub Přichystal, v základu se naopak objevili kromě zmíněného Šimana nově také Josef Divíšek, Filip Blecha a Šimon Falta. Brňané byli i v obměněném složení od úvodních minut trápícímu se Baníku vyrovnaným soupeřem. „Malinko jsme netrefili taktiku, se kterou na nás Baník bude hrát. Čekali jsme, že si vytvoří tlak od úvodních minut, čemuž jsme přizpůsobili sestavu. Hráči si ale se situací poradili dobře, až do předfinální fáze vše fungovalo,“ ocenil brněnský kormidelník.

Po změně stran začali mít více ze hry domácí, díky čemuž se dočkali otevírací branky. Spoustu prostoru ve vápně dostal Daniel Smékal, jenž se v 60. minutě prosadil zblízka hlavou. „Mužstvo ale nakonec ukázalo velký charakter a sílu,“ radoval se Dostálek.

Tomu náramně vyšlo střídání, při němž postupně poslal do hry pět čerstvých sil. Zbrojovka i díky nim vyrovnala hru a dokonala obrat. „Podařilo se nám všech pět střídání. Nebylo to jen o dvou hráčích, kteří se prosadili. Všichni ukázali přínos pro tým. Přidělali nám do dalších zápasů příjemné starosti, které budeme rádi řešit. I kluci ze základu ukázali, proč jsou ve Zbrojovce a že umí hrát,“ podotkl brněnský kouč.

Zatímco Baník se pod taktovkou známého trenéra Pavla Vrby nadále souží a po šesti kolech je se ziskem pěti bodů až dvanáctý, Brňané s dvojnásobným ziskem poskočili na šestou příčku a to ještě mají zápas s Viktorií Plzeň k dobru.

Další utkání sehrají Brňané v neděli na domácím stadionu v Srbské ulici, kde od čtyř hodin odpoledne vyzvou Bohemians 1905.

Baník Ostrava - Zbrojovka Brno 1:2

Poločas: 0:0.

Branky: 60. Smékal – 82. Řezníček, 89. Fousek.

Rozhodčí: Orel – Paták, Caletka.

Žluté karty: Šehič – Ševčík.

Diváci: 7 277.

Baník Ostrava: Laštůvka (C) – Sanneh, Takács, Pojezný, Šehić – Boula (85. Mišković), Kaloč – Jaroň (57. Smékal), Klíma (82. Fleišman), Buchta – Tijani (46. Kuzmanović).

Zbrojovka Brno: Šiman – Hrabina (82. Fousek), Endl, Šural (C), Divíšek (66. Alli) – Blecha (82. Přichystal), Souček – Falta (59. Texl), Ševčík, Granečný – Hladík (59. Řezníček).