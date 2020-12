Přestože v minulé sezoně patřil k nejvíc vytěžovaným hráčům v kádru, jeho počet duelů nyní ovlivnilo především svalové zranění z letní přípravy. „Jak jsme postoupili, těšil jsem se na první ligu a chtěl ji hrát. Bohužel mě přibrzdilo zranění a osmdesát procent zápasů jsem nebyl ani na lavičce. S tím jsem trochu bojoval,“ říká šestadvacetiletý Bariš.

Šlo o náročné období?

Pro hráče je nejhorší, když se dívá na zápasy z tribuny a nemůže klukům pomoct. Ještě když se jim moc nedařilo.

Jak těžko jste se vracel do základní sestavy?

Když jsem byl zraněný, mělo nás víc zdravotní problémy, proto do týmu ještě přišli nějací hráči. Takže teď je určitě větší konkurence, na každém tréninku i v zápase bojujete o své místo a je to opravdu těžké.

První start v české nejvyšší soutěži jste si připsal při remíze 1:1 se Slavií. Jak se vám zapsal do paměti?

Hrál jsem tam něco přes třicet minut a šlo o těžký zápas. Prohrávali jsme a nakonec remizovali. Slavia ztratila v sezoně zatím jen ve dvou zápasech, proto si to budu pamatovat. Uhráli jsme tam bod jako jedno z posledních mužstev v lize.

Jde o ideální premiéru na hřišti mistra ligy?

Šel jsem na hřiště za stavu 0:0, trenér mě tam dal a jen dobře, že jsem nastoupil v tak těžkém zápase. Byla to pro mě škola a velké zkušenosti.

Pak jste zaznamenal další tři starty. Zvykl jste si už na tempo první ligy?

Hráči jsou tady určitě vyspělejší a jde o vyšší úroveň než ve druhé lize. Není to jen o soubojích a odrážení, v některých týmech jsou opravdu nadprůměrní hráči. Myslím si ale, že jsem se na úroveň první ligy už adaptoval.

Je pro vás zvláštní, že jste si v ní připsal první starty jako krajní obránce, když jste rozený defenzivní záložník?

V době, kdy jsem přišel do Brna, by mě to asi nenapadlo. Ale už minulou sezonu jsem hrál na kraji a zvykl jsem si. Teď jsem na to připravený a počítám s tím.

Před týdnem nastoupil do pozice hlavního kouče Richard Dostálek. Co se pro vás změnilo?

Měli jsme zatím jen dva zápasy a asi čtyři pět tréninků. Ty byly sice trochu jiné, ale v kabině se hlavně snažíme nastartovat po sérii, kdy se nám nedařilo. Chceme se víc semknout a zabojovat. Zbývá nám už jen jeden zápas a chceme ho zvládnout co nejlíp.

Cítíte nyní větší šanci pravidelně hrát?

O místo bojuju pořád stejně. Určitě se nechci uspokojit tím, že jsem teď nastoupil dvě utkání v základu a budu už jen pořád hrát. To místo si musím zasloužit přístupem v tréninku i v zápasech.

Teď hrajete těsně před Štědrým dnem a navíc systémem středa – víkend. Jde pro vás o velkou změnu?

Určitě, ale už jsme si na to zvykli v první vlně na konci minulé sezony a jako hráči jsme připraveni. Spíš jsou problémy s trávníky. Je těžké je v takových podmínkách stoprocentně nachystat.

Jak berete poslední podzimní utkání s Ostravou, kterou hostíte ve středu od tří hodin odpoledne?

Hrajeme v podstatě o všechno. Baník má sérii, že vyhrává, ale potřebujeme tři body, abychom neustále živili šanci, že můžeme bojovat o záchranu. Musíme se co nejlíp nachystat a jít do utkání naplno, nechat tam prostě všechno.

Dokážete v současné situaci myslet i na Vánoce?

Samozřejmě se na ně doma chystáme. Stromek a skoro všechny dárky už máme. Pořád nám však zbývá ještě poslední zápas a soustředím se především na něj.