V minulém kole si poranil achilovku obránce Jakub Černín a ani na lavičce nebyl záložník Jan Hladík. „Věděli jsme, že někteří hráči s problémy zdravotního rázu tempo hry dlouho nevydrží, což se ve druhé půlce ukázalo,“ pravil kouč brněnské Zbrojovky Miloslav Machálek.

A na lavičce náhradníků měl šest hráčů včetně brankáře, přičemž nejstaršímu z nich bylo dvacet let. „U nás je momentálně hráčská nouze. Ve druhé půli jsme vstoupili do hry střídáním, ale na lavičce jsme neměli kvalitu, což se na utkání také projevilo. Když jsme tam dali mladé kluky, úroveň šla dolů a soupeř vyhrál zaslouženě,“ hlesl Machálek.

Náhradníci Brna

V duelu proti Olomouci:

Vojtěch Marek, post brankář, 20 let (nenastoupil)

Vojtěch Šmid, obránce, 19 let (v 66. minutě)

Lukáš Endl, obránce, 17 let (nenastoupil)

David Jambor, záložník, 17 let (nastoupil v 76. minutě)

Michal Ševčík, záložník, 18 let (v 66. minutě)

Claude Lhotecký, útočník, 19 let (v 76. minutě)

První minuty v nejvyšší české soutěži si připsali osmnáctiletý Michal Ševčík, devatenáctiletý Vojtěch Šmid a stejně starý Claude Lhotecký. Přičemž poslední dva z nich nastoupili i v sobotu za divizní béčko Zbrojovky proti Hodonínu a vyhráli 3:1. „Jde o mladé hráče, kteří nemají odehráno tolik zápasů co kluci ze základní sestavy. Jsou spíš bojovní a chtějí se na hřišti ukázat,“ podotkl brněnský útočník Jakub Přichystal.

Zbrojovce chyběla především kvalita a sehranost v defenzivní řadě, kterou měla podle předpokladů už v neděli vyztužit srbská posila Zoran Gajič. Na jeho místě nastoupil Černín, jenž si v utkání vstřelil vlastní gól na 2:2 a při třetí i čtvrté brance rovněž chyboval. „Předpokládám, že se na bulharském fotbalovém svazu proberou a odcvaknou Gajičův přestup, abychom ho měli co nejdřív. Když jsem viděl výkon naší obranné trojky ve druhém poločase, potřebujeme ho jako koza drbání,“ zdůraznil Machálek. „Je škoda, že nenastoupil, zápas by vypadal trochu jinak,“ přidal brněnský defenzivní záložník Jan Sedlák.

Ten proti Sigmě nastoupil netradičně na levém kraji tříčlenné obrany. „Neměl jsem s tím problém a myslím, že jsem to zvládl v pohodě. Chtěli jsme ale tři body, což jsme nesplnili, takže jde o obrovské zklamání,“ řekl Sedlák, jenž zastupoval vykartovaného Petera Štepanovského.

Stav zraněných hráčů je nepředvídatelný, pravděpodobně však pro nedělní utkání v Plzni nebude k dispozici pětice koronavirem nakažených členů kádru. „Předpokládám, že trénovat začne Damián Bariš. Velký otazník visí nad Kubou Šuralem, u kterého nikdo neví, co mu je,“ nastínil situaci na marodce brněnský kouč.

Naopak pozitivní zpráva je, že po čtyřech prvoligových kolech se poprvé v letošní sezoně trefili útočníci Přichystal a Antonín Růsek. „I když jsme prohráli, jsem rád, že jsem dal gól. Čekal jsem na něj a ulevilo se mi,“ dodal Přichystal.