Střelecká nemohoucnost provází brněnského nováčka nejvyšší soutěže od začátku ročníku, ani jarní optické zlepšení nepřineslo větší počet branek. A v boji o záchranu povážlivě přituhuje. „Potřebujeme, aby hráči našli sebevědomí. Psychika hraje velkou roli v naší situaci, ta nám svazuje nohy,“ poznamenal brněnský trenér Richard Dostálek.

Se svými svěřenci pracuje tak, aby jejich úspěšnost v koncovce zvýšil. Problém není ani tak v častosti, protože v počtu střel na bránu patří Zbrojovce dvanácté místo s 82 pokusy. Potíž je v přesnosti, Brňané mají úspěšnost jen 8,3 procenta. Horší je pouze Opava, která má o procento méně. „V tréninku tomu věnujeme velkou porci minut. Až to přeneseme do utkání, budeme úspěšnější,“ podotkl kouč.

Jenže to se zatím jeho svěřencům nedaří, ve dvaadvaceti kolech vstřelili jen sedmnáct gólů, což je třetí nejnižší číslo v soutěži. „Každý trénink pilujeme zakončení, trenér chce, abychom se dostali do gólové pohody. Zápas je jiný, hráči jsou v něm pod tlakem, ale věříme, že když na tréninku budeme proměňovat šance, v utkání nás nic nepřekvapí a gól vstřelíme,“ řekl útočník Zbrojovky Jan Hladík.

Jihomoravanům ovšem na psychice nepřidává, že ve většině duelů musejí dotahovat. V neděli v Karviné také prohrávali. „Když dáme na 1:0, uklidníme se. Teď se nám nedaří dotlačit míč ani do prázdné brány, dáváme takové šmudly. Pomůže nám vítězství,“ pravil brněnský obránce Luděk Pernica, který v Karviné srovnal na 1:1.

V posledním duelu trenér Dostálek viděl, co jeho svěřencům schází. „Jeden z důvodů je odvaha jít do zakončení. Kolem pokutového území máme výborné příležitosti, ale pořád hledáme přihrávku, místo aby to hráči vzali na sebe a vystřelili. Druhá věc je důraz před brankou. Balon skáče v malém pokutovém území a nejsme schopní ho dotlačit do sítě. Nemůžeme spoléhat na štěstí, je to jen o nás,“ upozornil trenér.

Zbrojovka nenašla kanonýra, který ji potáhne k záchraně. Nejvíc gólů v sezoně dali Antonín Růsek s Hladíkem, oba shodně tři. V Karviné pomohli k vyrovnání střídající fotbalisté, ve druhém poločase do útoku naskočili Daniel Fila i Jakub Přichystal. „Od toho v týmu jsou. Každý trenér očekává, že střídající hráči přinesou kvalitu a zlepší průběh duelu v náš prospěch. Když bude základní jedenáctka hrát fantasticky, není potřeba do ní zasahovat,“ pronesl Dostálek.

Zbrojovka se krčí na šestnácté, tedy první sestupové pozici, a k úspěchu nestačí zlepšení po přestávce. „Potřebujeme, aby naši hráči dokázali pracovat devadesát minut a nadstandardní výkony opakovali dvakrát třikrát po sobě, aby se jich k tomu přidal větší počet a řekli si o sestavu pro příští týden,“ burcoval Dostálek.