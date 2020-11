Hladík se prosadil už v páté minutě domácího utkání osmého kola FORTUNA:LIGY, v němž Zbrojovka nakonec remizovala s Příbramí 1:1. Brněnský forvard snadno doklepl balon do sítě po akci Jana Moravce, pak poslal pozdrav směrem ke stanovišti kamer. „Zdravil jsem přítelkyni, byla u televize se svojí ségrou,“ podotkl.

V dosavadních osmi utkáních Zbrojovky po návratu do nejvyšší soutěže zaznamenali tři fotbalisté po dvou brankách. Hladík stejně jako Štepanovský pálil na branku jen třikrát, Jakub Přichystal na dva zásahy spotřeboval sedm ran mezi tyče.

Součet všech střel i s těmi mimo branku se u Hladíka zastavil na čísle jedenáct, Přichystal vypálil čtrnáctkrát, ovšem Štepanovský jen šestkrát. Antonín Růsek na jediný gól potřeboval jedenáct pokusů, šest na bránu.

Hladík premiérový zásah v první lize zaznamenal na konci září při prohře 1:4 v Plzni, stačila mu k tomu jediná střela a půl hodiny na trávníku. Proti Příbrami jeho trefa pomohla aspoň k remíze. „Dal jsem gól, ale máme jen bod, což je pro nás málo. Radši bych bral tři body a branku mohl dát někdo jiný,“ poznamenal sedmadvacetiletý Hladík.

V 78. minutě srovnal z pokutového kopu hostující Tomáš Pilík. „Začali jsme dobře, Příbram jsme ani nepustili ke střele na bránu, ale ve druhém poločase jsme měli dost nepřesností, nebyli jsme klidní. Příbram tlačila a vyústila z toho penalta,“ litoval Hladík.

Vzápětí mohla zahrávat pokutový kop také Zbrojovka, jenže sudí Pavel Orel jej po konzultaci s videorozhodčím nakonec odvolal. „Nevím, proč se nešel podívat na VAR při první penaltě. Při druhé pískl faul a čekali jsme aspoň trestňák,“ komentoval znojemský rodák fakt, že po odvolání penalty sudí navázal hru míčem rozhodčího.

Zbrojovka klesla po remíze na šestnáctou pozici prvoligové tabulky a v neděli od půl sedmé večer se představí na trávníku lídra soutěže pražské Slavie. „Je to momentálně asi nejlepší tým v lize, ale pojedeme se tam porvat a zkusíme urvat co nejlepší výsledek,“ slíbil Hladík.

Zbrojovce proti Příbrami scházel záložník Rudolf Reiter, který si obnovil zranění z Jablonce a podstoupí další vyšetření. Ani na lavičce opět nebyl Ondřej Vaněk. „Trénuje s kondičním koučem a v úterý má splnit testy, které v předchozím pokusu nezvládl,“ objasnil brněnský trenér Miloslav Machálek.

Bod si odvezl příbramský útočník Stanislav Vávra, který v Brně vyrostl. „Prožil jsem tady dlouhou dobu a vždycky se rád vracím. Zápas jsem si užil, i když bylo divné nastoupit proti týmu, který mě vychoval do dospělého fotbalu,“ řekl forvard, který by vstřelený gól neslavil. „Přemýšlel jsem nad tím a není to vkusné,“ dodal Vávra.