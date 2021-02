Zbrojovka si totiž na šestnácté příčce před osmnáctou Opavou hýčká pouze dvoubodový náskok. Oba celky se nacházejí v sestupovém pásmu. „Jsme dole a už musíme bodovat, nejlíp naplno. Chceme vyhrát a také to potřebujeme i kvůli fanouškům a Brnu. Když vyhrajeme, trochu se nám uleví, že Opavě odskočíme o další body,“ poznamenal brněnský záložník Šimon Šumbera.

Hněv příznivců poznali fotbalisté Zbrojovky po poslední domácí prohře 0:3 s Libercem. „Není to příjemné, ale mají právo vyjádřit svůj názor. Chtějí vědět příčinu špatných výsledků. Taky se to snažíme zjistit a vyvarovat se chyb. Snad jsme na tom zamakali a věřím, že to zvládneme,“ řekl Šumbera.

Zdroj: Deník / Tomáš Marek

Duely s Libercem a v Opavě dělí deset dnů, takže hráči Zbrojovky dostali pořádně do těla. „Všichni víme, o co hrajeme, tomu jsme podřídili i přípravu. Hráče tento týden hodně bolel. Doufám, že to v neděli prodáme,“ uvedl na klubovém webu brněnský trenér Richard Dostálek a dodal: „Zápasů ubývá, takže už není moc kam uhnout.“

Brňané pilovali i kondici. „Trenér nám dal i běhy do kopců. Myslím, že jsme si to mohli dovolit, měli jsme dlouhý týden. Hlavně jsme to potřebovali,“ uznal záložník.

Síla a souboje nejspíš záchranářský duel, který začne v neděli ve dvě hodiny odpoledne, vystihnou víc než pohledný fotbal. „Musíme se odpíchnout od pracovitosti, bude to o síle a běhání. Jak přijdou dobré výsledky, spraví se nálada i psychika a věřím, že fotbalovost se do všeho vrátí,“ burcoval čerstvý třicátník Šumbera.

Ovšem opavský stadion nahrává i kombinační hře. „Opava má jeden z nejlepších terénů, vždycky měla. Kombinovat se tam dá, každopádně je poslední a my malý kousek od ní, takže to bude stoprocentně boj o každý metr,“ předpokládal středopolař.

Mezi tyčemi může brněnský celek nasadit posilu Martina Berkovce a v útoku uzdraveného Antonína Růska. „Ruka nebolí a to je hlavní. Ze začátku jsem měl v hlavě blok, v podvědomí jsem se hlídal, ale lepší se to každým tréninkem. Necítím, že by mě cokoli limitovalo, takže do zápasu mohu naskočit,“ pronesl Růsek.

Ovšem i domácí se chystají na veledůležitý duel. „Čeká nás zápas o šest bodů. Máme obrovskou motivaci, že pokud uspějeme, můžeme z posledního místa tabulky poskočit nahoru,“ podotkl opavský trenér Radoslav Kováč.