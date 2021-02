Svěřenci kouče Richarda Dostálka poskočili na patnáctou pozici o tři body před Mladou Boleslav, která má ovšem odložené utkání k dobru. „Jsme spokojení, protože jsem uhráli tři body a po delší době jsme v zápase skórovali ze hry, což mi udělalo velkou radost. Samozřejmě bylo cítit, že se hraje duel o záchranu,“ uvedl Dostálek.

Ano, vypjatost duelu se na hře projevovala. A také v rozvaze při zakončení. Zatímco hosté své příležitosti využili, domácí nikoli. „Nervozita byla na hráčích vidět, ale to prostě k fotbalu patří. Když budeme hrát oba o poháry, bude to jiný fotbal, momentálně to takhle nejde. Hrálo se však na dobrém hřišti a věřím, že jsme chvilkami diváky pobavili,“ prohlásil Dostálek.

Radost brněnským příznivcům udělal v osmnácté minutě Adam Fousek, jehož vybídl k úniku Jan Sedlák. Jeho střelu lehce tečoval zadák Joss Didiba a opavský gólman Vilém Fendrich na míč nedosáhl. „Když jsem přebíral balon, viděl jsem dálnici až do brány. Rozhodl jsem se, že to vezmu do vápna a vystřelím na zadní. Že to bylo tečované, je taky dílo štěstí, ale to ke sportu patří,“ pravil Fousek.

Šlo o první brněnský gól ze hry od 12. prosince, když se v pražském Ďolíčku do sítě Pardubic trefil Ondřej Pachlopník, jenže tehdy jen zmírnil prohru 1:2. Fouskův zásah se ukázal jako vítězný, střelec po utkání pochválil nahrávače Sedláka. „Sedy je dobrý v předskakování hráčů a ve vypichovačkách. Viděl mě tam. Po zápase mi říkal, že chtěl míč dávat do běhu, ale dal mi ho přesně do nohy. Je dobře, že to skončilo gólem, takže jsem ho pochválil,“ usmál se Fousek.

V nastaveném čase pak Jan Hladík zpečetil první brněnské vítězství od 16. prosince, kdy Zbrojovka doma zdolala Slovácko 2:1. „Mohli jsme utkání rozhodnout podstatně dřív, neměli jsme na to vůbec špatné možnosti, závěr nemusel být tak dramatický a nervózní. Ale mám z toho dobrý pocit, body pro nás mají velkou váhu,“ podotkl Dostálek.

Parádní premiéru prožil v brněnském dresu gólman Martin Berkovec, jehož klub přivedl teprve v pondělí. V úvodu vychytal samostatný únik Tomáše Čvančary, v závěru vytěsnil přímý kop Aleše Nešického nad břevno. „Musím Martina pochválit, protože předvedl opravdu výborný výkon. Přivedli jsme ho, aby neseděl na tribuně, ale aby chytal. Podržel nás a tohle jsme potřebovali,“ ocenil Dostálek.

Naopak Opavu mrzí zahozené příležitosti. „Góly jsou náš obrovský problém. Brno jednu střelu za poločas promění, my ne. To je alfa a omega našeho trápení. Snad deset hodin jsme nedali gól kromě penalty s Olomoucí. To je děsivé, šílené. Pokud nebudeme střílet branky, nedá se zachránit,“ hořekoval opavský kouč Radoslav Kováč.

Na začátku druhého poločasu neuznal sudí Radek Dubravský branku domácího Jana Žídka kvůli ofsajdu. V závěru zase nařídil pokutový kop po kontaktu Dalibora Večerky s brněnským Peterem Štepanovským, ale po konzultaci s kolegou u videa ho odvolal. „Dnešní fotbal tyhle situace přináší. Minulý domácí zápas jsme mohli kopat penaltu, rozhodčí se podívat nešel. Teď odvolal penaltu, kterou předtím pískl. Je to takhle nastavené a musíme to respektovat,“ řekl Dostálek.

Fotbalisté Zbrojovky na tréninku před důležitým utkáním měli nečekanou návštěvu v podobě fanoušků. „Malinko nás to překvapilo, to nebudu zastírat, ale vnímali jsme to pozitivně. Fanoušci nás přišli podpořit, vyjádřili svůj nesouhlas s naším výkonem proti Liberci. Vyslechli jsme je a myslím, že došlo k určité shodě při výměně názorů. Vidíte, že to mělo dobrý dopad na mužstvo,“ dodal brněnský kouč.

SFC Opava – Zbrojovka Brno 0:2 (0:1)

Branky: 18. Fousek, 91. Hladík. Rozhodčí: Dubravský – Blažej, Kubr. ŽK: Březina, Hellebrand, Žídek - Šumbera, Fousek, Rusek, Štěpanovský.

Opava: Fendrich – Březina (44. Schaffartzik), Didiba, Žídek (56. Smola) – Tiéhi – Kania (56.Večerka), Hellebrand, Nešický, Helešic – Holík (11. Juřena), Čvančara. Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Zbrojovka Brno: Berkovec – Jakub Šural, Dreksa, Pernica – Štěpanovský, J. Sedlák, Pachlopník (63. Vaněk), Bariš, Šumbera (46. Moravec) – A. Fousek (63. Hladík), Růsek (82. Fila). Trenér: Richard Dostálek.