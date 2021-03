Když před víc než rokem přicházeli do Zbrojovky tři fotbalisté základní sestavy Líšně, fanoušci klubu z východu Brna to brali jako rabování svého mužstva. A příznivci týmu z Králova Pole zase příchod tria Martin Šustr, Adrián Čermák a Jan Hladík nebrali jako výrazné posílení.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném Jan Hladík) doma podlehli Plzni 0:1. | Foto: Petr Nečas

Do Zbrojovky si je vytáhl tehdejší kouč Miloslav Machálek, který je vedl už v Líšni. A všichni tři se takřka okamžitě zařadili do základní sestavy. „Za trenéra Machálka i ve druhé lize jsem nastupoval, pak jsem chvilku nehrál, tak to ve fotbale bývá. Je potřeba to vzít za správný konec, makat na tréninku a čekat na šanci,“ povídá útočník Hladík.