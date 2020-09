V této reprezentační přestávce tak vedení brněnského klubu roztočilo kola jednání na plné obrátky. „Věřím, že situaci v obranné linii vyřešíme přes repre pauzu. Ještě nějaké varianty můžeme mít potom i na jiné pozice, určitě kádr nepovažujeme za uzavřený,“ sdělil včera Deníku Rovnost sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Jenže hledání posil komplikuje několik faktorů. V době koronavirového nebezpečí se kluby obávají pouštět jinam hráče širšího kádru, kdyby někdo musel do karantény. Brno navíc už má v kádru šest stoperů a podepsat dalšího není z ekonomického hlediska komfortní.

Jenže bez zkušených středních obránců se nejvyšší soutěž hrát nedá. „Už v pátek měl přijít jeden hráč. Ne naší vinou se to nepodařilo, nicméně předpokládám, že tým doplníme,“ podotkl brněnský trenér Miloslav Machálek.

O zkušené zadáky přišla Zbrojovka už před sezonou. Třicetiletý brněnský kapitán Pavel Dreksa, který v nejvyšší soutěži nastoupil ke 129 utkáním, se zranil na tréninku před prvním kolem proti pražské Spartě, které Zbrojovka doma podlehla 1:4.

Stopeři Zbrojovky

Jakub Černín: 21 let, v první lize 2 zápasy/0 gólů

Jan Hlavica: 26 let, 0/0

Pavel Dreksa: 30 let, 129/8

Lukáš Endl: 17 let, 2/0

Jakub Šural: 24 let, 35/0

Lukáš Kryštůfek: 28 let, 62/1

Posila z Líšně Jan Hlavica si zlomil podočnicový oblouk v úvodní přípravě s Blanskem po srážce se spoluhráčem. A druhý nejzkušenější stoper Lukáš Kryštůfek naposledy nastoupil 18. října loňského roku, od té doby léčí zranění kolena. „Hrozně mi ta situace vadí, protože tým jsme skládali od zadních řad, kde máme velmi slušné hráče. Myslím, že kdybychom je dali dohromady, poskládáme dobrý tým. Ale nemůžeme je využít kvůli dlouhodobým zraněním,“ posteskl si Požár.

V nedělním domácím utkání s Bohemians 1905, které skončilo bezbrankovou remízou, tak naskočili uprostřed obrany jedenadvacetiletý Jakub Černín a o tři roky starší Jakub Šural.

Na poslední dvě minuty pak sedmnáctiletý Lukáš Endl nahradil Šurala, jehož trápil svalový problém. Bez něj by to byla pro Zbrojovku velká pohroma. „Už bych rád, abychom konečně někdy měli období, kdy bude veškerý náš potenciál týmu k dispozici. Dlouhé měsíce se nám to nedaří a není příjemné absence každý týden lepit alternací z hráčů, kteří na ty pozice nepatří,“ pronesl manažer Zbrojovky.

Nečekanou zápasovou porci v nejvyšší soutěži tak dostává třeba Černín, který jaro strávil v druholigové Líšni. A zatím vypadá slušně. „Chtěli jsme, aby tady zůstal, učil se a dostával příležitost, ale nosní hráči měli být jiní. Bohužel je máme zraněné. Na druhou stranu Čerňa dostal šanci, nějak ji využil a třeba to je začátek nového příběhu,“ podotkl Požár.

Teď je ovšem brněnská priorita najít aspoň dočasnou náhradu do středu obrany, než v neděli 13. září vyrazí tým do Zlína. „Doufám, že se někteří hráči uzdraví přes repre pauzu, to nás posílí. Nebo budeme hrát zataženěji, na brejky,“ přiblížil další variantu útočník Zbrojovky Antonín Růsek.