Nastupovat na svém klasickém postu ovšem budou jen dva, přesto brněnské trenéry nejspíš nečeká složitá volba. „Pro nás je jedině dobře, když máme z čeho vybrat,“ podotkl brněnský trenér Richard Dostálek.

Dá se předpokládat, že defenzivní lídr a kapitán mužstva Pavel Dreksa je číslo jedna doprostřed obrany. A ostřílený Pernica určitě nepřichází vysedávat na lavičku. „Je to velké zpevnění sestavy,“ uznal kouč Dostálek, který Pernicu zažil v Brně ještě jako spoluhráče.

Jenže co s dalšími šesti stopery, které má šestnáctý celek FORTUNA:LIGY k dispozici? „Nehodláme kádr zužovat,“ uvedl Dostálek po utkání o bronz v Tipsport Malta Cupu, v němž Zbrojovka na národním stadionu Ta' Qali zdolala Trnavu 1:0.

Pro ostatní střední obránce to znamená buď přesun na jiný post, pouze zahřívání lavičky či dokonce vysedávání na tribuně. „Samozřejmě Luďa je pro mě konkurence, ale je to skvělý fotbalista, navíc Brňák. Známe se, je to super kluk a mám ho rád. V Plzni hrál evropské poháry, určitě nám pomůže a zkvalitní obranu,“ řekl Šural.

V jeho případě se nabízí přesun na kraj obrany, kde už mnohokrát naskočil. „O něčem jsme se s trenérem bavili, ale to nechci říkat do novin. Uvidíme, jak se rozhodne. I když nebudu hrát, budu nesmírně rád za výsledky, které nám pomůžou k zachráně,“ doplnil čtyřiadvacetiletý zadák.

Ovšem Šural v obou duelech na maltském soustředění předváděl uprostřed obrany vedle Dreksy slušné výkony. „Jestli se Luďa v sobotu díval, musí uznat, že Kuba odehrál výborný zápas. Má týden na to, aby ho vytlačil ze sestavy,“ pobídl trenér na dálku třicetiletého Pernicu.

Gajič, Hlavica a mladí

Zdravotní problémy brněnského mužstva dovedly na konci září na jih Moravy srbského stopera Zorana Gajiče, který může zabojovat o základní sestavu, ovšem na Maltě chyběl kvůli zranění.

Místo nejspíš nezbude na Jana Hlavicu, jenž v létě přestoupil z Líšně, ani na mladíky Jakuba Černína a Lukáše Endla. Lukáš Kryštůfek stále léčí zraněné koleno.

Příchod boskovického rodáka Pernici, zatím na půlroční hostování, vítá i jeho někdejší spoluhráč z brněnského dorostu. „Luďa je obrovská posila, těším se na něj a věřím, že nám hodně pomůže. Je to můj velký kamarád, hodněkrát jsem mu volal a chtěl, aby šel k nám. Kdo jiný než my odchovanci, kteří máme ke klubu vztah, mají Brno zachránit? Možná jsem tomu trochu pomohl, když jsem do něho vrkal,“ smál se brněnský záložník Ondřej Vaněk.

Kouč Zbrojovky nasadil do obou duelů Tipsport Malta Cupu totožnou obrannou čtyřku. Napravo hrál Jan Moravec a nalevo slovenský fotbalista Timotej Záhumenský, jehož klub testoval. „Timo se prezentoval celou dobu přípravného kempu velmi dobře. Vedení to vidí podobně. Teď záleží, jestli se s hráčem domluvíme. Věřím, že ano a rád ho přivítám v týmu,“ sdělil Dostálek.

Pětadvacetiletý slovenský obránce také věří, že se dohodnou. „Předpokládám, že mě trenéři chtěli vidět, když mě nechali hrát oba zápasy. Doufám, že se rozhodnou pozitivně pro mě,“ podotkl Záhumenský.